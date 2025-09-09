GIRARDI (CONSIGLIO PAT-LA CIVICA) * AREE A RISCHIO ABBANDONO: «BANDO, SERVONO GARANZIE PER LA COPERTURA DI TUTTE LE DOMANDE AMMISSIBILI»

16.22 - martedì 9 settembre 2025

Girardi (La Civica): “Bando per la rivitalizzazione delle aree a rischio abbandono, servono garanzie per la copertura di tutte le domande ammissibili” Il Consigliere provinciale Christian Girardi ha presentato, durante i lavori d’aula odierni, un’interrogazione orale alla Giunta provinciale per chiedere quali azioni intenda attuare al fine di garantire la copertura di tutte le domande ritenute ammissibili nell’ambito del bando sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio abbandono.

Il bando, lanciato con grande risonanza mediatica, ha riscosso un successo superiore alle aspettative. Nella prima finestra temporale, aperta dal 19 maggio al 30 giugno 2025, sono state presentate circa 300 domande, a fronte di uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro. Vista la forte adesione, la Giunta provinciale ha successivamente incrementato le risorse disponibili per il 2025, portandole a 14 milioni di euro, mentre per il 2026 sono previsti 5 milioni di euro.

In risposta all’interrogazione, l’Assessore Spinelli ha precisato che la piattaforma digitale “Stanza del cittadino” ha consentito la raccolta delle domande entro i tempi previsti; l’elevato numero di domande ha richiesto un potenziamento dell’organico tecnico disponibile per le istruttorie, con personale specializzato in edilizia, urbanistica, catasto e tavolare; la Giunta ha deliberato il 5 settembre 2025 lo slittamento dei termini per la seconda finestra temporale (originariamente prevista per settembre) al periodo dal 14 novembre al 31 dicembre 2025, per consentire una gestione adeguata delle domande e delle istruttorie; lo stanziamento complessivo per il 2025 è quindi di 14 milioni di euro, mentre per la seconda finestra temporale si confermano 5 milioni di euro per l’esercizio 2026, nel rispetto del principio delle competenze finanziarie; le domande ammissibili della prima finestra, qualora le risorse non fossero sufficienti, avranno priorità su quelle della seconda finestra.

A margine della seduta, Girardi ha ringraziato l’assessore, pur dichiarandosi non del tutto soddisfatto: “Il riassunto fornito dal Vicepresidente è corretto e riprende quando avevo evidenziato, ma la mia richiesta mirava a ottenere un impegno concreto per garantire che tutti i potenziali beneficiari della prima finestra possano ricevere il contributo previsto. La norma prevede la priorità per questi soggetti, ma non chiarisce l’eventuale copertura aggiuntiva per i cittadini che presenteranno domanda nella seconda finestra.

Visto il successo dell’iniziativa, sarebbe opportuno prevedere ulteriori risorse per non penalizzare chi parteciperà alla seconda finestra, assicurando continuità e concretezza a un progetto fondamentale per le aree più fragili del nostro territorio”.

