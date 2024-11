GIPRO – GIOVANI E PROFESSIONI * “FESTIVAL 2024“: «13ESIMA EDIZIONE, A TRENTO – FONDAZIONE CARITRO (22-23/11)

15.15 - giovedì 14 novembre 2024

Tredicesima edizione del Festival delle Professioni di Trento. Il Festival si terrà il 22 e 23 novembre alla Fondazione Caritro a Trento.

Il Festival è l’evento annuale organizzato dai professionisti under 39 iscritti agli Ordini e ai Collegi della Provincia di Trento, dedicato all’incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Le conferenze sono organizzate da “GiPro – Giovani e professioni”, l’associazione che in Trentino raccoglie circa 5.000 professionisti, under 39 iscritti a uno dei 20 ordini e collegi professionali della Provincia autonoma di Trento e che rappresenta il terzo Piano Giovani d’Ambito.

Il Festival delle Professioni è una delle progettualità messe in campo dal Piano giovani d’ambito, coordinato dalla Provincia autonoma di Trento, tramite l’Agenzia per la coesione sociale. Quest’anno l’evento vedrà al centro il tema: “Verso il ben-essere – Professionisti connessi tra innovazione e volontariato nel territorio”.

Dall’Intelligenza artificiale alle soft skills, dalla progettazione di Comunità energetiche alla deontologia professionale, con il coinvolgimento del volontariato e la presentazione di buone pratiche per un futuro sostenibile ed inclusivo. Un’edizione ricca, quest’anno, per alimentare il dibattito sull’innovazione, con un focus speciale sulle strategie per strutturare il lavoro di un libero professionista in modo efficace e flessibile.

Ing. Rosalia Bergamin, Presidente del Tavolo d’Ambito GiPro, afferma: “Il Festival delle Professioni è un’opportunità fondamentale per un vivace e costruttivo scambio di buone pratiche tra giovani professionisti. Quest’edizione rappresenta un momento di confronto sul futuro del lavoro e sull’importanza dell’innovazione, con particolare attenzione alla formazione e alla crescita dei liberi professionisti, favorendo una visione dinamica e connessa con le realtà locali. Il Festival offre anche uno spazio per promuovere il dialogo tra giovani e istituzioni, con l’obiettivo di favorire un impegno attivo dei giovani nelle politiche che li riguardano.”

L’associazione “GiPro – Giovani e Professioni” rappresenta oltre 5.000 giovani under 39 iscritti a 20 ordini e collegi professionali ed è uno dei tre tavoli d’ambito coordinato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento. Tutti i convegni del Festival delle professioni si terranno venerdì 22 e sabato 23 novembre presso la Fondazione Caritro in via Calepina n. 1 a Trento. I panel sono accreditati presso 14 ordini professionali per il rilascio dei crediti formativi ai giovani professionisti.

La partecipazione agli eventi del Festival è aperta alla cittadinanza e gratuita ed è possibile visualizzare il programma a questo link: https://www.festivaldelleprofessioni.it/