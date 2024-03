GIOVENTÙ NAZIONALE TN-AA E FDI * “ECOILLOGICA“: « AMBIENTE, A ROVERETO UN MOMENTO DI RIFLESSIONE SUL RAPPORTO UOMO-NATURA NEL POSTMODERNO »

19.08 - domenica 24 marzo 2024

Ecoillogica – Come Fratelli d’Italia salva l’Europa da se stessa. Sabato sera Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia hanno organizzato al Centro Civico L.Tomasi Salvetti di Rovereto un momento di riflessione sul rapporto uomo/natura nel postmoderno, titolato provocatoriamente “ecoillogica”, come Fratelli d’Italia salva l’Europa da se stessa.

A discuterne Stefano Cavedagna, Portavoce nazionale di Gioventù Nazionale, Francesca Gerosa, Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Marco Zenatti, Commissario del Circolo di Rovereto, Pino Urbani, Resp. Dip. Ambiente FdI e Francesco Barone, Presidente regionale del movimento giovanile e membro dell’Assemblea Nazionale di FdI.

Un confronto non solo politico ma anche generazionale, fra due approcci anche diversi di affrontare la tematica ambientale, moderato dal Presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Giacomo Mason. Dalle politiche europee sui motori a combustione interna e sui cappotti termici per gli edifici, fino alle grandi opere e al ciclo dei rifiuti, tutti d’accordo sul fatto che la sostenibilità deve essere al centro dell’agenda politica. Non è, quindi, una battaglia appannaggio delle sinistre, che al contrario hanno solo un approccio ideologico e poco serio. L’ambiente per Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale è la priorità ma la sostenibilità non può essere solo ambientale, deve anche essere sociale, umana ed economica e “chi si approccia al tema con serietà – ricorda Gerosa -sa benissimo che queste diverse tensioni devono essere bilanciate attentamente per non creare problemi più grossi di quelli che si vorrebbero risolvere”. “

Dobbiamo pensare al mondo fra trent’anni – concludeva Zenatti – ma i cittadini ci chiedono di pensare anche a come arrivare a fine mese”. Su tutto emerge, però, la volontà comune di voler promuovere la ricerca ecologicamente orientata e sulle nuove tecnologie che permetteranno di ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta, ma – chiaramente, come ha ricordato il Cavedagna – “non possiamo pensare di deprimere l’Europa mentre Cina e India stanno distruggendo interi ecosistemi”. “Essere conservatori nel progresso – chiosava infine Barone – significa conservare l’uomo nel suo ambiente e trovare un rapporto sano con l’ecosistema: ’non siamo i padroni della natura e nemmeno i custodi, siamo parte di essa’, conclude parafrasando Tolkien.