GIOVENTÙ NAZIONALE TN-AA * DROGA: MASON, «UN’ALTRA VITTIMA A TRENTO, URGE UNA RISPOSTA DECISA»

09.39 - sabato 6 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri, la nostra città di Trento è stata nuovamente colpita da una tragedia che ha sconvolto la comunità. Una giovane di 27 anni è stata trovata senza vita nelle vicinanze della stazione delle autocorriere, vittima della drammatica piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti che minaccia la sicurezza dei nostri cittadini, specialmente dei più giovani. Come Gioventù Nazionale, ci uniamo al dolore della famiglia di questa giovane donna e sottolineamo l’urgenza di affrontare con determinazione questa emergenza.

È essenziale che le istituzioni locali concentrino tutti gli sforzi nella lotta contro lo spaccio di droga, implementando misure efficaci e coordinate per contrastare questo fenomeno devastante. Inoltre riteniamo fondamentale che vi sia un’azione concreta sul piano culturale, per contrastare tutte le dipendenze patologiche con particolare attenzione al mondo giovanile. Ribadiamo la nostra volontà di fornire il massimo supporto a coloro che sono intrappolati in questo circolo vizioso, offrendo aiuti concreti e risorse adeguate al fine di facilitare il loro percorso di recupero. La sicurezza e il benessere della nostra comunità devono essere una priorità assoluta, e faremo tutto il possibile per garantire un futuro più sicuro per tutti.

*

Giacomo Mason

Presidente Provinciale Gioventù Nazionale