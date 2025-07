GIOVANI PATT * BRUXELLES: «AUTONOMISTI TRENTINI PROTAGONISTI IN EUROPA, OTTENUTA LA PIENA ADESIONE AL YEPP»

17.34 - giovedì 17 luglio 2025

Giornata storica per gli autonomisti a Bruxelles: i Giovani PATT diventano membri pieni del YEPP. Una giornata importante quella andata in scena lo scorso sabato a Bruxelles, in occasione del Congresso dei Giovani del Partito Popolare Europeo (YEPP), la più grande organizzazione politica giovanile d’Europa, che riunisce oltre 60 movimenti giovanili di partiti di centro e centrodestra provenienti da tutto il continente.

Dopo molti anni di militanza — prima come membri associati e successivamente come osservatori — i Giovani PATT sono finalmente diventati membri a pieno titolo dell’organizzazione. La proposta, approvata all’unanimità dal congresso, è stata presentata da Mauro Agosti, ex Segretario dei Giovani PATT, nonché colui che, nel lontano 2016 assieme a Luca Marconcini, ha ottenuto l’ingresso dei Giovani Autonomisti nel YEPP come membri associati.

Con questo riconoscimento, i Giovani PATT ottengono ora il diritto di partecipare alle votazioni interne dell’organizzazione, nonché di presentare e sostenere risoluzioni e documenti politici.

Il congresso è stato anche un’occasione di confronto sui principali temi di attualità europea, con la partecipazione di ospiti d’eccezione: la Commissaria europea per i Servizi finanziari, l’Unione dei mercati dei capitali e dei risparmi Maria Luís Albuquerque, l’europarlamentare e tesoriere del PPE François-Xavier Bellamy, e la giovane Ministra per l’Europa, l’Integrazione e la Famiglia della Repubblica Austriaca, Claudia Plakolm.

Grande soddisfazione anche per l’elezione alla carica di Presidente YEPP di Sophia Kircher, europarlamentare austriaca originaria del Tirolo, amica degli autonomisti e grande sostenitrice dell’Euregio.

“L’orgoglio è tanto – commenta in una nota il Segretario dei Giovani PATT, Martino Tisot – dopo tanti anni di partecipazione come osservatori, raggiungere questo ultimo step rappresenta un risultato concreto che premia un lungo lavoro di relazioni, scambi di idee e visioni condivise con le organizzazioni giovanili di tutta Europa. Questo ci rende ancora più fieri di appartenere a questa grande famiglia politica.

Sono particolarmente soddisfatto anche delle sinergie costruite con le altre organizzazioni italiane, come i nostri cugini della JG SVP e con Forza Italia Giovani, che rientra nel Board del YEPP proprio da questo congresso. Sono tutte realtà tra le più attive in questo spazio politico europeo, con le quali contiamo di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione all’interno di questa rinnovata cornice europea.”

I Giovani PATT si congratulano infine con tutti i membri del nuovo Board YEPP eletto, confidando di poter continuare a portare il proprio contributo per un’azione politica incisiva e coerente con le esigenze del nostro territorio e dell’intero continente europeo.