GIANPIERO LUI (NOI ROVERETO) * SCOMPARSA DI ANDREA VACCARI: «RICORDERÒ SEMPRE LA SUA SCHIETTEZZA E L’IMPEGNO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ»

Parlare di Andrea Vaccari come di una persona che non ė più tra di noi ė davvero doloroso e irreale. La sua scomparsa improvvisa rappresenta una perdita molto importante per l’intera comunità roveretana, in particolare per quella di Marco, dove Andrea da sempre era attivo a tutti i livelli: non soltanto nella macchina amministrativa comunale ma anche nella vita sociale e sportiva della comunità.

Dal 2006 era presidente dell’Unione sportiva Marco e ci teneva tantissimo a festeggiare i vent’anni alla guida del sodalizio il prossimo anno. Nell’ultima campagna elettorale dello scorso anno, con la lista della quale aveva sempre fatto parte, “Rovereto al Centro”, era stato tra i più attivi promotori della coalizione che sosteneva la mia candidatura a sindaco.

Dopo aver guidato con grande intelligenza e diplomazia la circoscrizione di Marco per nove anni, nel dicembre del 2024 era subentrato in consiglio comunale al dimissionario Carlo Ploteger e da allora era stato sempre tra i più attivi e tra i più presenti, anche a livello di commissioni consiliari, per cercare di portare il suo contributo costruttivo, pur dai banchi di minoranza, operando sempre a stretto contatto con me ed il gruppo “Noi Rovereto”.

Di Andrea ricorderò sempre la schiettezza, l’obiettività e la capacità di guardare alla concretezza dei problemi per cercare in tutti i modi di risolverli, al di là delle posizioni personali e ideologiche che non gli appartenevano.

Ciao Andrea, lasci un esempio virtuoso da seguire, non ti dimenticheremo.

Gianpiero Lui

Candidato sindaco alle elezioni comunali di Rovereto nel 2024

(nella foto con Andrea Vaccari, terzo da sinistra, durante la campagna elettorale)