GIANPIERO LUI (“NOI ROVERETO”) * DOLOMITI AMBIENTE: «ANDREA MIORANDI LASCIA ALL’IMPROVVISO, ORA COSA SUCCEDE?»

08.29 - mercoledì 16 luglio 2025

Andrea Miorandi lascia all’improvviso Dolomiti Ambiente. E ora cosa succede con le novità che sono state proposte?

Domanda di attualità di Gianpiero Lui (“Noi Rovereto”) all’assessore all’ambiente Ruggero Pozzer. Le dimissioni presentate dall’Amministratore delegato di Dolomiti Ambiente Andrea Miorandi hanno rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che ha colto di sorpresa tante Amministrazioni comunali lagarine ed anche la Comunità della Vallagarina, che non hanno mancato di sollevare perplessità sulle modalità di comunicazione scelte dall’azienda del gruppo Dolomiti Energia e sul mancato coinvolgimento in merito alla scelta del successore dello stesso Miorandi in questo delicatissimo ruolo.

Sulla questione il capogruppo di “Noi Rovereto” Gianpiero Lui ha presentato una domanda di attualità all’assessore alla transizione ecologica e all’ambiente del Comune di Rovereto Ruggero Pozzer, per chiedere se “ era a conoscenza delle dimissioni presentate dall’Amministratore Delegato di Dolomiti Ambiente Andrea Miorandi, che hanno invece colto di sorpresa tanti altri amministratori locali, molti dei quali alle prese con il passaggio al sistema di raccolta “porta a porta” in seguito all’appalto aggiudicato proprio a Dolomiti Ambiente”.

Poi, cosa ancora più importante, “come intende muoversi ora l’Amministrazione nei confronti di Dolomiti Ambiente e della professionista designata a succedere allo stesso Miorandi, anche in considerazione di quanto esposto proprio dal Miorandi e dal suo staff nella recentissima seduta della Commissione consiliare permanente “Ambiente e Salute”, vale a dire la proposta di introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico, nonché alla luce del previsto delicato passaggio dal sacco del residuo al bidone da 120 litri”.

Infine, Lui chiede all’assessore Pozzer “se non ritiene opportuno chiedere a Dolomiti Ambiente di tornare ad incontrare in tempi brevi la commissione consiliare permanente “Ambiente e Salute” per approfondire come l’azienda appaltatrice del delicato servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia degli spazi pubblici intende organizzarsi in seguito alla notizia delle dimissioni del dott. Miorandi, in modo da ottenere le più ampie garanzie di continuità e di prospettive su una tematica nei confronti della quale, da sempre, la cittadinanza è particolarmente sensibile e che riguarda in primo luogo il decoro e la pulizia della città”.

Gianpiero Lui

Capogruppo “Noi Rovereto”