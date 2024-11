GIANPIERO LUI (NOI ROVERETO) * ASFALTATURA VIA SAIBANTI: «VIABILITÀ IN TILT, TRA BLACK FRIDAY E MERCATINO DI NATALE»

09.38 - mercoledì 27 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Viabilità di Rovereto in tilt causa asfaltatura in pieno shopping natalizio, tra Black Friday e Mercatino di Natale. Sembra davvero impossibile ma a Rovereto sta avvenendo davvero! Oltre ai noti ed irrisolti problemi di accessibilità al centro, alla viabilità bloccata in via Abetone per lunghe ore della giornata, ora si aggiunge un’ulteriore mazzata per i residenti del centro ma soprattutto per le attività economiche.

In pieno periodo di shopping natalizio, nella settimana mondiale del Black Friday che anche molte attività economiche di Rovereto cercano di promuovere per incrementare incassi e fatturati, con il Villaggio di Natale aperto da qualche giorno, il centro di Rovereto viene penalizzato dalla scelta a dir poco discutibile di procedere alla riasfaltatura di un tratto di via Saibanti compreso tra via Cesari e l’ingresso del parcheggio al Follone, con la chiusura di via Campagnole, unica via d’accesso al centro (almeno dalle 7 alle 20) per un periodo che, tempo permettendo, è previsto possa richiedere cinque giorni lavorativi.

Già ieri, tra l’altro giornata in cui il mercato settimanale è in parte spostato chiudendo anche borgo S. Caterina e via Dante, il traffico è andato completamente in tilt. Non si contano le proteste dei cittadini infuriati, davvero un fatto increscioso, che si poteva e doveva evitare. Una domanda sorge spontanea: era così urgente procedere alla riasfaltatura di via Saibanti che non si poteva proprio spostare a gennaio o magari anticipare a novembre?

*

Gianpiero Lui

Consigliere comunale gruppo “Noi Rovereto”