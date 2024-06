GIANPIERO LUI (LISTA NOI ROVERETO) * REPLICA A DORIGOTTI: «NON BASTAVA L’APPARENTAMENTO CON LA COALIZIONE DI GIULIA ROBOL, OGGI L’EX CANDIDATO SINDACO ANNUNCIA “NON PUNTIAMO ALLE POLTRONE”»

16.50 - giovedì 13 giugno 2024

Replica alle dichiarazioni di Dorigotti: “Non puntiamo alle poltrone”. Non bastava l’apparentamento, annunciato immediatamente dopo il primo turno, che Officina Comune ha fatto con la coalizione di Giulia Robol, interpretato da molti elettori ed elettrici come un “tradimento” rispetto a quanto più volte annunciato in campagna elettorale, oggi l’ex candidato sindaco Michele Dorigotti annuncia “Non puntiamo alle poltrone”.

Ebbene, questa dichiarazione non arriva a caso ma segue gli articoli dei giorni scorsi con il toto-Giunta che ovviamente rappresenta il vero banco di prova della neoeletta sindaca, alle prese con le legittime aspettative dei partiti che l’hanno sostenuta dal primo momento e che poi, dopo il primo turno, sono stati depotenziati dall’accordo con Officina Comune, perdendo 4 consiglieri il Pd e ben 2 su 5 Campobase con l’assessore uscente Previdi messo alla porta, senza dimenticare i toni tutt’altro che teneri di Dorigotti in campagna elettorale. E’ più che scontato che Officina possa chiedere 2 assessorati con il 15% dei consensi, seconda forza della coalizione, davanti a Campobase e Alleanza Verdi e Sinistra. Ma i posti in Giunta sono al massimo 7, oltre alla sindaca, quindi come riuscire ad accontentare anche gli Autonomisti di Gamberoni e Rovereto Libera rappresentata ora in Consiglio da Waseem Asghar?

L’uscita di Dorigotti è chiaramente concordata con la sindaca dopo che tutte le ipotesi accreditavano due assessorati per Officina ed anche il ruolo di vicesindaco per il “figliol prodigo” Dorigotti: questo comporta, però, che il Pd o un altro degli alleati, perdano l’assessorato. Meglio far dire a Dorigotti che non hanno mai chiesto poltrone, così Officina Comune si accontenterà di una sola e così riesco ad accontentare anche gli altri. Quindi al Pd due assessori, oltre alla sindaca: chi verrà sacrificato tra Miorandi, Cossali ed il segretario Fait, comunque terzo per preferenze? Uno solo ad Officina Comune, alla quale per i numeri ed il sostegno al secondo turno ne spetterebbero senz’altro due, e vissero felici e contenti…chissà.

In merito al possibile ricorso di Democrazia Sovrana e Popolare contro l’interpretazione della Regione Trentino-Alto Adige sull’assegnazione di 21 consiglieri su 32 alla coalizione del sindaco eletto, anche la lista “Noi Rovereto Lui Sindaco” sostiene la necessità di fare chiarezza al più presto, condividendo l’opinione che assegnare alla maggioranza il 65% dei consiglieri invece del 60% previsto dalla legge sia assolutamente penalizzante per lo stesso funzionamento democratico del civico consesso: assegnarne 20 alla maggioranza e 12 alle minoranze garantirebbe tranquillamente la governabilità e restituirebbe una maggior potestà decisionale non solo all’intero Consiglio ma anche ai consiglieri di maggioranza, garantendo un minor squilibrio che oggi risulta assolutamente evidente.

Gianpiero Lui

per la lista “Noi Rovereto Lui Sindaco”