GIANPIERO LUI * AMBIENTE« PIANO STRAORDINARIO PER RIPULIRE LA CITTÀ, PERCHÈ TRENTO LO FA E ROVERETO NO?»

20.21 - martedì 24 settembre 2024

Piano straordinario per ripulire la città: perché Trento lo fa e Rovereto no? È noto che la città di Rovereto è alle prese, alla pari di molti altri centri più grandi e più piccoli, con un serio problema legato al decoro e alla pulizia dei luoghi urbani, al corretto smaltimento dei rifiuti, l’abbandono delle deiezioni canine oltre ad alcune criticità legate al sistema di raccolta dei rifiuti adottato.

“Di questa problematica mi sono già fatto interprete in precedenti interventi, non ultimo quello a notte inoltrata in occasione della seduta del Consiglio comunale che ha discusso le linee guida di legislatura presentate dalla sindaca Giulia Robol – commenta il consigliere comunale Gianpiero Lui, del gruppo “Noi Rovereto”, che sul tema ha presentato una domanda di attualità all’assessore alla transizione ecologica e all’ambiente Ruggero Pozzer.

“L’occasione di tornare a porre l’accento su una questione di grande interesse per roveretane e roveretani è data dalla grande enfasi con la quale il Comune di Trento annuncia oggi sulla stampa il “Piano straordinario per ripulire la città” che ha messo in campo in sinergia con Dolomiti Energia Holding e con Dolomiti Ambiente, che prevede spazzini di quartiere, otto nuove assunzioni, personale triplicato sabato e domenica, in coincidenza con le giornate di maggior afflusso di turisti in città. Dolomiti Ambiente a Trento si occuperò anche della pulizia delle aiuole, del lavaggio dei marciapiedi anche nei quartieri periferici e non soltanto in centro come avveniva finora e così via. A fronte dell’inciviltà di alcuni cittadini e al fenomeno del “turismo dei rifiuti” introdotto anche l’aumento degli accertatori ambientali.

Non ritiene l’assessore che anche Rovereto, alla luce delle quotidiane segnalazioni che pervengono sia agli uffici comunali, sia ai consiglieri comunali oltre che divulgate sui social media, abbia bisogno di un piano straordinario per ripulire la città, non solo nelle periferie dov’è oggettivamente più difficile effettuare la dovuta azione di monitoraggio e di controllo ma, purtroppo, anche nella zona centrale?

Non ritiene utile coinvolgere nella definizione di quest’azione complessa ma urgente la commissione consiliare permanente “Ambiente e salute” e parimenti quelle Associazioni o gruppi spontanei che anche sul nostro territorio si occupano di ripulire spazi verdi, sentieri, luoghi pubblici che spesso si presentano in condizioni indecorose?”.

Infine, il consigliere Lui chiede all’assessore all’ambiente, se ne è in possesso, di riferire al Consiglio comunale i risultati ottenuti con le iniziative dedicate al miglioramento dell’ambiente urbano e alla promozione di comportamenti sostenibili messe in campo da Dolomiti Ambiente nei mesi scorsi, oltre alla campagna per promuovere, in particolare, l’uso corretto dei cestini stradali.

Infine, se attivate, di informare il Consiglio comunale relativamente alle azioni intraprese in questi primi tre mesi di attività dalla nuova Amministrazione comunale per porre rimedio alle criticità e alle iniziative per promuovere l’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente per favorire il decoro cittadino.

Gianpiero Lui

Rovereto (Consigliere comunale – Gruppo “Noi Rovereto”)