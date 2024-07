GEROSA (VICEPRESIDENTE PAT) * CASTEL CONDINO – SCRITTE CONTRO MELONI: “ATTO INTIMIDATORIO, ESPRESSIONE DI VIOLENZA VERBALE E PSICOLOGICA DA CONDANNARE”

16.18 - venerdì 5 luglio 2024

Come Vicepresidente di questa Provincia, come dirigente di Fratelli d’Italia e non da ultimo come trentina, voglio esprimere la mia solidarietà al nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per lo slogan apparso su un muro nel Comune di Castel Condino. L’ennesimo atto intimidatorio, espressione di una continua violenza verbale e psicologica che noi tutti dobbiamo condannare.

Come dirigente di Fratelli d’Italia voglio dire che nessuno di noi, a partire dal nostro Presidente, farà mai un solo passo indietro di fronte alle intimidazioni, perché le nostre azioni sono spinte dall’interesse per il bene comune. La fiducia che il popolo italiano continua a dimostrare al nostro Presidente, non da ultimo le elezioni europee di poche settimane fa, sono la migliore risposta a chi, lontano dalla luce del sole, cerca con azioni di intolleranza di ostacolare la democrazia.

Conoscendo Giorgia so perfettamente che queste azioni non faranno che dare solo più vigore e convinzione alle sue azioni, perché ogni sfida, ogni affronto, ogni istigazione trovano in lei la voglia di fare ancora di più di quello che sta facendo, se ciò può dirsi possibile visto l’enorme impegno che mette ogni giorno in quello che fa.

A chi muove nel buio la propria mano sperando che il nostro Presidente arretri per paura delle proprie posizioni, mi sento di dire semplicemente che questo non accadrà mai, e si vergogni chi, anche nel nostro Trentino, lavora per seminare odio invece che provare a costruire con il dialogo.

*

Francesca Gerosa

Vicepresidente e Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità