GEROSA E DALDOSS (FDI) * VAL DI SOLE: «LA NOSTRA VISITA È STATA OCCASIONE PER ASCOLTARE LE ESIGENZE LOCALI, A TUTELA DELLE TRADIZIONI»

20.07 - martedì 22 ottobre 2024

Proseguire il dialogo con le comunità locali per promuovere iniziative di ascolto che possano incoraggiare il “protagonismo” dei territori. È con questo obiettivo che la Vicepresidente della Giunta Provinciale Francesca Gerosa e l’Assessore Regionale e consigliere solandro Carlo Daldoss, hanno voluto far visita nella giornata di ieri ad alcune importanti realtà della Val di Sole. Grande attenzione è stata data alla visita della biblioteca del “Centro studi per la Val di Sole” situata nel prezioso immobile “La Torraccia” di Terzolas e al Museo Etnografico di Malè, luoghi simbolo della cultura e della e tradizioni locali.

A seguire si è tenuta, con il sindaco Giacomo Redolfi, la visita al Centro sportivo di interesse sovracomunale di Mezzana, durante la quale c’è stato un confronto sullo sviluppo dell’area e la sua importanza per tutta la valle.

“Questa visita è stata l’occasione per ascoltare le esigenze locali e pianificare un futuro che unisca sviluppo e tutela delle tradizioni – ha spiegato Daldoss – Abbiamo potuto toccare con mano il valore del lavoro svolto da queste strutture e l’entusiasmo delle persone che vi operano. È fondamentale proseguire su questa strada, favorendo la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, affinché le idee che emergono dai territori possano trovare concretezza attraverso azioni condivise e mirate.”

Anche la Vicepresidente Gerosa ha espresso soddisfazione per gli incontri: “Sottolineo l’importanza di continuare a sostenere iniziative che abbiano un impatto positivo sulla qualità della vita e sulla crescita delle nostre comunità. La cultura e lo sport sono leve strategiche per lo sviluppo dei nostri territori e per la loro valorizzazione. Le realtà che ho visitato sono centri di eccellenza che meritano di essere conosciuti e vissuti da un pubblico sempre più ampio”.

Vicepresidente Francesca Gerosa

Consigliere Carlo Daldoss