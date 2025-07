GEROSA E BIADA (CONSIGLIO PAT – FDI) * REPLICA A BRUNET SU EMENDAMENTO SCUOLE MUSICALI: «ACCUSE GRAVI E TENDENZIOSE, NESSUNA SCORRETTEZZA DA PARTE NOSTRA»

17.28 - domenica 20 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gerosa e Biada respingono le accuse di Brunet: “Gravi e tendenziose. Nessuna scorrettezza da parte nostra, solo collaborazione”. A seguito dell’articolo apparso oggi sulla stampa, relativo a un emendamento all’assestamento di bilancio depositato sia dalla consigliera Brunet che dal capogruppo FDI Daniele Biada, nel quale vengono mosse accuse di plagio verso l’assessore Gerosa e Fratelli d’Italia, con un racconto parziale, tendenzioso e non corretto dei fatti, il gruppo consiliare ha ritenuto doveroso fare immediatamente chiarezza, sottolineando la gravità delle accuse, infondate, peraltro rese pubbliche a seguito di un confronto sul tema tra consigliera e assessore avvenuto giorni fa.

Possiamo dire di essere rimasti esterrefatti, basiti, attoniti, nel leggere sulla stampa le dichiarazioni d’accusa, totalmente infondate, della consigliera Brunet nei nostri confronti in merito all’emendamento sulle scuole musicali.

Biada precisa: “Mi ero già confrontato da tempo con l’assessore Gerosa, a seguito di stimolo di una scuola musicale che chiedeva un riconoscimento maggiore per i docenti, lei mi aveva chiesto di aspettare a depositare emendamenti e così ho atteso, nel rispetto del lavoro di un assessore, come solitamente avviene”.

Gerosa: “Quando martedì ho saputo che la consigliera Brunet ha trattato direttamente con il Presidente e stava depositando un emendamento come quello propostomi dal consigliere Biada, senza alcun confronto e senza sapere quindi del lavoro costruttivo che l’assessorato sta portando avanti con le scuole musicali, cosa che ha sollecitato tutto il mio disappunto, per correttezza, trasparenza, equità e con senso morale, ho dato subito, anche a lui, un mio parere favorevole, pregandolo però di abbassare la somma a cui aveva pensato, allineandosi con le risorse chieste dalla consigliera Brunet, in modo che ci fosse linearità di trattamento tra consiglieri che chiedevano la stessa cosa. È seguito un confronto sereno con la cons. Brunet (mercoledì a margine dei lavori del Consiglio regionale), durante il quale la stessa consigliera affermava che effettivamente avrebbe potuto sottoscrivere lo stesso emendamento con il cons. Biada, se ci si fosse confrontati per tempo, e ci siamo lasciate con il sorriso. Leggere quindi oggi sulla stampa, dopo quattro giorni da un confronto pacifico, di accuse di plagio sa di strumentale, qualcosa di pensato e studiato ad arte come ennesimo attacco a Fratelli d’Italia”.

Non ci sarebbe stata quindi “nessuna scorrettezza” da parte di Fratelli d’Italia, semmai uno “sgarbo istituzionale” della consigliera Brunet verso l’assessora Gerosa, che aggiunge: “Se avesse avviato un confronto fin dall’inizio avrebbe evitato quello che di fatto è diventato un cortocircuito, e di richiesta di confronti su questo emendamento, trattato direttamente con il presidente, nè io nè la mia segreteria abbiamo traccia, fino al momento del deposito, mentre abbiamo traccia di altri temi su cui collaboriamo con la consigliera”

Biada ribadisce la sua correttezza istituzionale e il metodo seguito: “Con l’assessore Gerosa ci siamo più volte confrontati su temi riguardanti le scuole musicali, che sono luoghi di crescita culturale importante per le nostre comunità, ed insieme siamo andati anche a visitare la scuola di musica Celestino Eccher in Val di Non a metà febbraio. Io mi confronto sempre con gli assessori di merito prima di depositare documenti. L’assessore Gerosa ha dimostrato nei miei confronti correttezza istituzionale”.

Concludiamo affermando che l’episodio, emerso oggi sulla stampa, “sembra studiato ad arte per creare un fittizio nuovo campo di scontro con Fratelli d’Italia”, con l’intento di “indebolire la coalizione”. L’auspicio è che “possa tornare ad esserci quel confronto di condivisione sulle cose che manca da tempo”. Noi nel frattempo, sempre nello spirito di lealtà verso la coalizione che ci contraddistingue, continuiamo a lavorare per dare risposte ai territori e ai trentini.

*

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia: Capogruppo Daniele Biada – Assessore Francesca Gerosa