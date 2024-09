GENERAZIONI * “LIBERAMENTE – OLTRE GLI STEREOTIPI”: «CON GIORGIO MINISINI E GIULIA BLASI PER PARLARE DI INCLUSIONE, A BORGO VALSUGANA (TN) (13/9)»

08.08 - mercoledì 11 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Borgo Valsugana per il quarto appuntamento della Rassegna Generazioni Giorgio Minisini e Giulia Blasi si incontrano per parlare di inclusione.

“LIBERAMENTE. OLTRE GLI STEREOTIPI” è il titolo del quarto evento della Rassegna Generazioni 2024 che il 13 settembre 2024 alle ore 18:30 si sposterà a Borgo Valsugana in Piazza Alcide Degasperi per parlare di passioni e di stereotipi di genere. Un incontro in cui Giulia Blasi e Giorgio Minisini discuteranno di inclusione per dimostrare che non esistono ambiti esclusivi per ragazze o ragazzi, ma semplicemente il diritto di essere se stessi.

La Rassegna Generazioni ritorna su temi attuali come quello dell’inclusione. Strani, eccentrici, non conformi. Quante volte ci siamo sentiti fuori dai ruoli che la società ha preconfezionato per noi? Siamo davvero liberi di scegliere? Liberi dai condizionamenti sociali e di poter inseguire sogni e passioni?

A Borgo Valsugana ne dialogheranno GIULIA BLASI, scrittrice, formatrice e autrice di romanzi e saggi quali Manuale per ragazze rivoluzionarie, Brutta, Rivoluzione Z, specializzata in temi relativi alla condizione femminile e pari opportunità, incontra GIORGIO MINISINI, primo nuotatore italiano ad essersi affermato nel nuoto artistico, quattro volte campione mondiale, autore del libro Il maschio e volto della campagna #nonèdamaschio contro gli stereotipi di genere.

Nel corso dell’incontro è prevista la partecipazione di realtà associative e del terzo settore legate al territorio.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è fortemente raccomandata e in questo modo il posto sarà garantito. Per prenotare il proprio posto basta recarsi sul sito generazioni.online nella sezione Rassegna, selezionare l’appuntamento a cui si intende partecipare e seguire le istruzioni.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’istituto comprensivo scuole medie di Borgo Valsugana, in via Alessandro Spagolla 1.

In collaborazione con: Comune di Borgo Valsugana, Comunità Valsugana e Tesino, Distretto Family, Piano Giovani di Zona Valsugana e Tesino, Libreria Il Ponte.

GLI OSPITI

GIULIA BLASI

Autrice, docente e attivista. Ideatrice di #quellavoltache, campagna nata contro molestie e abusi sessuali. Ha lavorato per “Rai Futura” e per “Radio 1” ha condotto i programmi “Hashtag Radio 1” e “120 Cose.” Come autrice ha pubblicato “Nudo d’uomo con calzino” (Einaudi Stile Libero, 2009), “Il mondo prima che arrivassi tu”, “Siamo ancora tutti vivi” (Mondadori, 2010 e 2013), “Se basta un fiore” (Piemme, 2017), “Manuale per ragazze rivoluzionarie – Perché il femminismo ci rende felici” (Rizzoli, 2018), “Rivoluzione Z – Diventare adulti migliori con il femminismo “(Rizzoli, 2020) e “Brutta – Storia di un corpo come tanti” (Rizzoli, 2021).

GIORGIO MINISINI

Primo nuotatore italiano ad affermarsi nel nuoto artistico. Studente di psicologia, vanta un palmares impressionante. Quattro volte campione del mondo, dieci medaglie mondiali complessive, dieci europee. Una carriera sportiva che va di pari passo con il suo impegno per l’inclusione e la lotta contro stereotipi, pregiudizi e bullismo. Nel 2023 pubblica “Il maschio. Come inseguire i sogni senza perdere se stessi: la mia vita nel nuoto artistico.” (Sperling & Kupfer Editore), in cui ripercorre il suo percorso di vita non privo di ostacoli. Aderisce alla campagna #nonèdamaschio contro gli stereotipi di genere per dimostrare che non esistono ambiti per sole ragazze o ragazzi.

INFORMAZIONI

Tutti i dettagli e le modalità per accedere agli eventi sono consultabili nel sito www.generazioni.online. È inoltre possibile scrivere a info@generazioni.online. L’accesso all’area degli eventi sarà possibile a partire da 30 minuti prima dell’orario di inizio. Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati da live painting a cura di giovani artiste e artisti del territorio.

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il contributo di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Ogni appuntamento gode inoltre della preziosa collaborazione delle associazioni e degli enti che operano nei diversi territori.