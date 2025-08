GENERAZIONE TRENTO * SPACCATE IN CITTÀ: «BASTA TENTENNAMENTI, SERVONO MISURE CONCRETE»

17.35 - venerdì 1 agosto 2025

Spaccate in città: basta tentennamenti, servono misure concrete. L’ennesima spaccata ha colpito il quartiere di San Martino:

questa volta è stata presa di mira la pasticceria siriana, un’attività conosciuta e apprezzata nel rione. Un altro episodio che si aggiunge a una lunga serie di furti, danneggiamenti e atti vandalici che stanno minando la sicurezza quotidiana di chi vive e lavora a Trento.

Come Generazione Trento, esprimiamo piena solidarietà ai titolari colpiti e diciamo con chiarezza: così non si può andare avanti.

Chiediamo all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine di intervenire con misure immediate e concrete:

più pattuglie sul territorio, soprattutto nelle ore notturne,

il potenziamento del vigile di quartiere, con presenza costante nei rioni,

telecamere realmente funzionanti e accessibili in tempo reale alle forze dell’ordine,

un coordinamento operativo e stabile tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri,

un sistema trasparente di gestione delle segnalazioni, che coinvolga anche i cittadini.

Per affrontare certi temi scomodi alla politica servono determinazione e volontà. Quando la politica sceglie di agire, i risultati arrivano. Questo è il punto.

Negli ultimi anni, invece, la situazione è peggiorata. Il che significa solo una cosa: non è stato fatto abbastanza. Ora servono scelte coraggiose, non promesse. La sicurezza non è uno slogan da campagna elettorale: è un diritto, e va garantito con fatti.

Martina Margoni

Claudio Geat

Generazione Trento