GENERAZIONE TRENTO * POLVERI IN CANTIERE: «ABBIAMO CHIESTO PIÙ CONTROLLI, IL SINDACO DEVE GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE»

08.51 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Polveri in cantiere: Generazione Trento richiama il Sindaco alla responsabilità sulla salute pubblica. Generazione Trento esprime forte preoccupazione per la gestione del cantiere di consolidamento della balza di via Pietrastretta recentemente oggetto di numerose segnalazioni per la dispersione di polveri nell’aria.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale aveva dichiarato che non era possibile procedere all’abbattimento delle polveri per motivi di sicurezza legati alla posizione degli operai in parete. Oggi, a seguito della sospensione temporanea dei lavori, si è provveduto all’installazione di strumenti per l’umidificazione e l’abbattimento delle polveri, collegati alla rete idrica comunale. È evidente che queste misure potevano essere attivate fin dall’avvio del cantiere. La loro introduzione solo in seguito a pressioni pubbliche solleva dubbi sulla vigilanza esercitata e sull’attenzione dedicata alla salute dei cittadini e degli stessi lavoratori.

Se questo è lo standard di controllo dell’amministrazione comunale in condizioni ordinarie, che garanzie di tutela avremo quando il cantiere opererà nelle aree contaminate da inquinanti altamente tossici? Generazione Trento richiama con forza la responsabilità del Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nel garantire un’attenta vigilanza sull’attività di cantiere.

La salute non può essere un tema accessorio né un argomento da affrontare solo a posteriori. Va tutelata con rigore attraverso l’esercizio pieno delle prerogative di controllo che spettano al primo cittadino.

*

Martina Margoni

Claudio Geat

Generazione Trento