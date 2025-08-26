GENERAZIONE TRENTO * PIAZZA DELLA PORTELA: «ORDINANZE E SICUREZZA, SENZA CONTROLLI COSTANTI I DIVIETI RESTANO SOLO PROCLAMI»

13.09 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ordinanze e sicurezza: servono fatti, non proclami. Mercoledì 27 agosto entrerà in vigore l’ennesima ordinanza del Sindaco per contrastare il degrado “percepito” (ma in realtà è oggettivo e fattuale) nell’area di Piazza della Portela e vie limitrofe. Vietato consumare o anche solo possedere alcolici in contenitori chiusi, vietata la musica all’aperto: misure severe, ma solo dalle 21:00 alle 7:00 e fino al 27 settembre.

Siamo certi che, come già accaduto in Piazza Dante o ai Solteri, l’ordinanza non avrà effetti. Nonostante simili divieti, in Piazza Dante si beve allegramente come in tanti parchi, luoghi cittadini e ogni mattina vengono raccolte bottiglie abbandonate. Inoltre questi divieti non incidono sullo spaccio, il vero cuore del problema degrado a Trento.

La verità è che le ordinanze, da sole, non servono. Ricordano le famose “grida” manzoniane: severissime, ma mai applicate. Le norme già esistono: quello che sembra mancare è la volontà di farle rispettare. Da anni in Piazza Da Vinci è vietato consumare alcolici, ma se ne bevono ancora ettolitri al giorno, con montagne di rifiuti. Multe nei confronti dei trasgressori? Probabilmente nessuna, ma anche ne fosse stata fatta alla città non servono provvedimenti a tempo, ma controlli costanti e interventi organici. Alla sicurezza non bastano proclami: servono fatti.

Martina Margoni Claudio Geat

Generazione Trento