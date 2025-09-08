GENERAZIONE TRENTO * INTERROGAZIONE – AREE INQUINATE TRENTO NORD: «LA PAROLA “ESPROPRIO” SCOMPARE ED IL SINDACO INTRODUCE LA FORMULA “ACQUISIZIONE PUBBLICA“, CAMBIO DI LESSICO O DI STRATEGIA?»

09.36 - lunedì 8 settembre 2025

Un cambio di lessico o un cambio di strategia? Per mesi l’Amministrazione comunale ha parlato di esproprio delle aree inquinate di Trento Nord: una procedura lunga, ma disciplinata dalla legge, con passaggi chiari e costi definiti. Ora, improvvisamente, la parola “esproprio” scompare e il Sindaco introduce la formula dell’acquisizione pubblica. Non si tratta di un dettaglio semantico, ma di un vero e proprio cambio di rotta, che rischia di tradursi in trattative più costose e incerte. Il Comune discute di comprare i terreni, ma senza aver chiarito: con quali risorse economiche intenda procedere; con quali metodi di bonifica intenda affrontare l’inquinamento; con quali tempi preveda di arrivare a una riqualificazione reale; ma soprattutto: per quali finalità concrete queste aree verrebbero acquisite?

Per questo Generazione Trento ha depositato un’interrogazione scritta al Sindaco e all’Assessore competente, chiedendo:

di chiarire perché si sia passati dall’ipotesi di esproprio a quella di acquisizione pubblica; di spiegare tempi, modalità e costi dell’operazione; di garantire la piena trasparenza di un percorso che riguarda un’area strategica per la città, segnata da decenni di inquinamento.

Parlare di acquisizione senza un piano chiaro di bonifica e riqualificazione significa procedere alla cieca: si rischia di impegnare risorse pubbliche senza garanzie, spostando il problema più avanti e lasciando Trento Nord nelle stesse condizioni di oggi. Dietro questo cambio di parola – dichiarano i consiglieri Martina Margoni e Claudio Geat – c’è l’immagine di un Comune che naviga a vista: pensa a comprare, ma non sa ancora come pulire, con quali tempi e con quali soldi.

Martina Margoni – Claudio Geat

Generazione Trento