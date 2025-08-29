GENERAZIONE TRENTO * FUNIVIA BONDONE: «VERDI A DUE FACCE, OPPOSIZIONE IN PROVINCIA E SILENZIO IN COMUNE»

09.30 - venerdì 29 agosto 2025

Funivia: Verdi a due facce: opposizione in Provincia, silenzio in Comune. Oggi leggiamo su un quotidiano locale la consigliera Coppola chiede alla Giunta provinciale la Valutazione di Impatto Ambientale per la funivia del Bondone, richiamando le osservazioni delle associazioni ambientaliste.

Bene, brava !

Peccato che ci sia un dettaglio che i cittadini più attenti non possono ignorare:

in Provincia Coppola è all’opposizione, mentre in Comune i Verdi e AVS governano con Ianeselli – lo stesso Ianeselli che sostiene il progetto della funivia.

Ora, se questa posizione non fosse pura propaganda, la stessa identica richiesta di VIA dovrebbe essere portata anche in Comune dal gruppo dei Verdi. Invece niente. Silenzio. Non sia mai che si disturbi troppo il Sindaco, che anche su questo progetto va a braccetto con Fugatti.

La verità è che il giochetto lo conosciamo bene: in Provincia il bastone, in Comune la carota. Un doppio registro che serve solo a non perdere la faccia da una parte e le poltrone dall’altra.

Intanto, mentre Coppola si esercita in Provincia, ricordiamo che Generazione Trento le osservazioni alla funivia le ha depositate davvero, nero su bianco. Chi invece non ha mosso un dito – né Verdi né AVS – oggi fa la voce grossa solo dove conviene, recitando la parte dell’opposizione.

Ai cittadini chiediamo di non farsi prendere in giro: perché quando un partito cambia idea a seconda della sedia su cui si trova seduto, non è politica, è solo teatro. E un teatro di basso livello, che non merita applausi.

Martina Margoni

Claudio Geat

Generazione Trento