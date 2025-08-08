GENERAZIONE TRENTO * DISCARICA DI RONCO: «PERSISTONO I NOSTRI DUBBI, NONOSTANTE LE RASSICURAZIONI UFFICIALI»

07.55 - venerdì 8 agosto 2025

Gruppo consiliare Generazione Trento

Discarica di Ronco: persistono dubbi nonostante le rassicurazioni ufficiali.

Pur non avendo potuto partecipare di persona all’assemblea pubblica tenutasi a Canal San Bovo — e ci teniamo a precisarlo fin da subito — ci sono stati riferiti alcuni elementi che sembrano discostarsi dalle ricostruzioni apparse sulla stampa locale. Secondo quanto riferito da cittadini presenti all’incontro:

• Il responsabile tecnico avrebbe ammesso che il materiale conferito alla discarica è contaminato (ma in quale misura? In che modo?), contrariamente a quanto precedentemente comunicato, ovvero che si tratterebbe di materiale “compatibile”.

• Il Comitato No Diga del Vanoi avrebbe chiesto la revoca dell’autorizzazione al conferimento. Ad oggi, risultano già conferiti oltre 42.000 m³ di materiale proveniente dal cantiere del bypass ferroviario di Trento, con una previsione di arrivo fino a 90.000 m³ in questa prima fase. I conferimenti proseguiranno fino a venerdì prossimo e riprenderanno a settembre. I camion arrivano quotidianamente. Nonostante le rassicurazioni fornite dagli enti coinvolti, tra la cittadinanza permangono forti preoccupazioni, alimentate da vari aspetti:

• Assenza di controlli sistematici in uscita dal cantiere: i controlli, a quanto risulta, avverrebbero solo a destinazione, presso la discarica. Ma chi verifica, con certezza, cosa viene effettivamente caricato a Trento?

• Dati forniti unicamente dai gestori: non risulta che le analisi disponibili siano state validate da enti terzi o figure indipendenti, condizione fondamentale per garantire la trasparenza.

• Rassicurazioni non supportate da documenti accessibili: spesso si ribadisce che “tutto è a norma” e “non c’è pericolo”, ma senza fornire documentazione consultabile o risposte precise e puntuali. Tutti questi elementi generano legittimi interrogativi sulla natura dei materiali trasportati, sulle modalità di controllo e sulla reale tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo chiaro, completo e tempestivo su ciò che accade nel proprio territorio. Chiediamo, ancora una volta, con fermezza:

• La sospensione immediata dei conferimenti, almeno fino a quando non sia effettuata una verifica rigorosa e indipendente del materiale;

• La pubblicazione completa dei risultati delle analisi, comprensiva dei protocolli utilizzati e dei criteri di classificazione del materiale; • L’attivazione di un sistema di controllo partecipato, che coinvolga anche le comunità locali, per garantire un monitoraggio continuo e trasparente.

La mancanza di trasparenza, la scarsa divulgazione delle operazioni in corso, e la reiterata rassicurazione che “tutto va bene”, senza però permettere un reale controllo da parte dei cittadini, non aiutano a costruire fiducia. Anzi, alimentano dubbi e sospetti. La recente esperienza delle acciaierie di Borgo Valsugana, dove irregolarità significative sono emerse solo grazie a controlli della Forestale del Veneto — e non da APPA — dimostra che la fiducia non può mai sostituire la verifica.

Perché, ad esempio, non prevedere controlli a campione sui camion in uscita dal cantiere di Trento? È una misura semplice e di buon senso. Eppure, a una interrogazione presentata in Consiglio comunale nell’inverno del 2024, alla domanda su quanti camion fossero stati controllati dalla polizia locale, la risposta dell’allora assessore fu sorprendentemente chiara: “nessuno, non è competenza nostra”, rimandando ad APPA.

Tuttavia, è noto che APPA non ha competenza sui controlli stradali, che spettano invece alle forze dell’ordine. Sarebbe stato incoraggiante sentirsi dire: “Ne abbiamo controllato una quindicina, tutto in regola”. Invece, nessuna verifica. Trasparenza e coinvolgimento attivo della cittadinanza devono essere i pilastri fondamentali per gestire situazioni delicate come questa. Solo così si possono prevenire sfiducia, polemiche e conflitti inutili.

Ci auguriamo che le istituzioni competenti vogliano finalmente intraprendere un percorso più aperto, partecipato e responsabile.

*

I Consiglieri di Generazione Trento Claudio Geat Martina Margoni