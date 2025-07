GENERAZIONE TRENTO * BY-PASS E POLVERI DA CANTIERE: «L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIFENDE L’IMPRESA, MA CHI TUTELA I CITTADINI?»

09.28 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo giorni di polvere e disagi, di segnalazioni e silenzi, finalmente è arrivata una dichiarazione. Ma ciò che colpisce non è solo il contenuto: è il tono, è il ruolo scelto dall’Amministrazione comunale.

Perché non è stata una risposta ai cittadini. È sembrata piuttosto una giustificazione in difesa dell’impresa appaltatrice. Il Sindaco, infatti, ha motivato l’assenza di bagnatura del cantiere – causa principale delle polveri – con il fatto che gli operai erano “sospesi” e che l’acqua avrebbe potuto farli scivolare.

Una spiegazione che, se non fosse seria, sembrerebbe grottesca.

Ma la domanda vera è:

perché il Comune si assume l’onere di giustificare Webuild?

Non è compito dell’Amministrazione difendere una multinazionale con oltre 92.000 dipendenti e un appalto da 1.700 milioni di euro.

Il compito di un Comune è difendere i cittadini, chiedere conto alle imprese, pretendere il rispetto delle regole e dei protocolli ambientali e sanitari.

Se un tratto di cantiere viene lasciato scoperto, senza sistemi attivi di abbattimento delle polveri,non è un errore da coprire, ma un fatto da chiarire e – se del caso – da sanzionare.E se la sicurezza dei lavoratori è tale da impedire la bagnatura, ci si aspetta che vengano usate altre tecnologie, altre misure.

Per quei lavoratori impegnati, i cui diritti è sacrosanto che vadano tutelati – ed è scontato che ciò avvenga –, non può valere la logica del “meglio polvere per tutti che rischi per pochi”.Né può essere accettabile che i residenti vivano avvolti da una nube per giorni.

Ma soprattutto:

se oggi bastano alcune sospensioni operative per bloccare le minime tutele ambientali, cosa succederà domani, quando si scaverà nei terreni contaminati dell’ex Sloi?

È evidente un cambio di prospettiva preoccupante. Invece di essere garante del bene comune, il Comune si comporta come se fosse parte del cantiere. Come se l’opera fosse ormai “cosa loro”, e i cittadini un fastidio da contenere. Ma Trento non è una zona militare. Non è una servitù industriale. È una città, abitata da persone.

Generazione Trento chiede con forza:

Di sapere ufficialmente chi ha parlato: il Sindaco a nome del Comune, o Webuild per conto proprio?

Che il Comune torni al suo ruolo istituzionale, di garante e controllore, non di scudo dell’impresa.

Che vengano rese pubbliche le modalità di gestione delle polveri, le sospensioni lavorative e le misure sostitutive eventualmente adottate.

Che venga attivato un monitoraggio ambientale costante, indipendente e trasparente.

*

Martina Margoni

Claudio Geat

Generazione Trento