GENERAZIONE TRENTO * “ASILO PICCOLO PRINCIPE” – BONIFICA: «IDROCARBURI NEL TERRENO, IERI “NESSUN ALLARME” OGGI 227 MILA EURO DI LAVORI»

08.53 - martedì 16 settembre 2025

Bonifica all’asilo Piccolo Principe: ieri “nessun allarme”, oggi 227mila euro di lavori. Due anni fa, davanti alle preoccupazioni di genitori e cittadini, la linea ufficiale era chiara: «nessun pericolo per i bambini, massima sicurezza garantita».

Oggi invece il Comune (LINK) stanzia 227.000 euro per bonificare a fondo il giardino del nido Orsetto Pandi e della materna Piccolo Principe. Cosa è cambiato? È la domanda che ci facciamo come Generazione Trento.

Ieri: la rassicurazione: a settembre 2023, quando vennero trovate tracce di idrocarburi nel terreno, si parlò di episodio puntuale, addirittura ipotizzando cause banali come un piccolo sversamento. L’assessora rassicurava: i bambini non corrono rischi. La parola d’ordine era: “tranquilli”.

Oggi: la bonifica:

Oggi invece la realtà presenta il conto:

• 860 metri quadrati di giardino saranno scavati fino a 30 cm di profondità;

• il terreno contaminato verrà portato via e sostituito;

• verranno rifatte recinzioni, arredi e piantumazioni;

• la spesa prevista è di 227.000 euro.

Insomma: non proprio una “piccola precauzione”, ma una vera e propria bonifica ambientale.

Le contraddizioni

Qui sta il nodo: se ieri si diceva che non c’era alcun pericolo, come mai oggi serve un intervento così radicale?

• Le istituzioni sapevano già che il problema non era così marginale?

• O si è preferito minimizzare per evitare l’impatto mediatico, salvo poi correre ai ripari in silenzio?

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: i cittadini non sono stati messi nelle condizioni di capire davvero la situazione.

La nostra posizione

Come Generazione Trento crediamo che la trasparenza venga prima delle rassicurazioni facili.

Quando si parla di salute, ambiente e bambini, la verità deve essere chiara da subito, anche se scomoda.

Chiediamo quindi:

1. che vengano resi pubblici tutti i dati delle analisi, non solo sintesi rassicuranti;

2. che si spieghi perché si è passati da “nessun allarme” a “bonifica da 227mila euro”;

3. che episodi simili non vengano più gestiti con comunicati tranquillizzanti, ma con informazione completa e tempestiva.

Perché i genitori, e tutta la città, hanno diritto a sapere davvero cosa c’è sotto i piedi dei nostri bambini.

Generazione TrentoMartina Margoni – Claudio Geat