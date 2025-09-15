GDF – GUARDIA FINANZA / TRENTO * LOTTA AGLI STUPEFACENTI: «SEQUESTRATI 9 KG DI HASHISH, NELLA VEGETAZIONE DELLA FRAZIONE VELA»

11.04 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TRENTO: SEQUESTRATI 9 KG DI HASHISH NEI BOSCHI DELLA FRAZIONE VELA DI TRENTO.

Nell’ambito della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza del Gruppo Trento ha sequestrato 9 kg di hashish, rinvenuti nei pressi della frazione Vela di Trento. Nelle giornate precedenti all’intervento, i militari delle Fiamme Gialle, dopo un’attenta attività di controllo del territorio, avevano individuato un’area boschiva ove era stato notato un anomalo via vai di persone.

Giunti sul posto con l’ausilio delle unità cinofile, coperto da alcuni cespugli, i finanzieri hanno notato un giubbotto abbandonato sotto una folta vegetazione; in quel punto, il cane antidroga Aron ha quindi iniziato a segnalare la presenza di sostanza stupefacente, scavando nel terreno e permettendo il rinvenimento di alcuni sacchetti di nylon interrati, con all’interno 85 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno.

Estendendo le ricerche in altra area boschiva adiacente alla prima, le unità cinofile dei finanzieri hanno individuato un secondo nascondiglio interrato vicino ad un muretto, sotto il quale erano celati altri due panetti di hashish, per un totale di circa 250 grammi. Il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro a carico di ignoti, informando la competente Procura della Repubblica di Trento.

Sono in corso approfondimenti investigativi per cercare di individuare i soggetti responsabili del traffico e dello spaccio dell’hashish sequestrato.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Trento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 188/2021.