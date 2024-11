GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * «SEQUESTRATI 60 GRAMMI DI COCAINA, TRATTE IN ARRESTO DUE PERSONE»

12.16 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso di un servizio d’iniziativa finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due tunisini dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno sottoposto a sequestro 60 grammi di cocaina, denaro contante per 6.800,00 euro, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente, nonché tre monopattini elettrici utilizzati come mezzi per la consegna della droga.

Il servizio origina dalle numerose segnalazioni di alcuni residenti nel quartiere Gardolo di Trento, i quali hanno segnalato un preoccupante “via vai” di persone nei pressi di alcuni stabili, soprattutto in orario serale.

Nei giorni seguenti, le Fiamme Gialle del Gruppo Trento hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti borghesi al fine di riscontrare l’informazione ed identificare eventuali persone sospette. L’attenzione dei Finanzieri si è quindi concentrata su un giovane extracomunitario, il quale, a bordo di un monopattino, è stato visto più volte transitare nella zona monitorata nonché entrare ed uscire da un palazzo.

Dopo averlo fermato per l’identificazione, notato anche il forte stato di agitazione del soggetto, i militari della Guardia di Finanza lo hanno perquisito, rinvenendogli addosso 3 dosi di cocaina.

Sospettando che il medesimo fosse un c.d. “pusher”, con l’ausilio dei cani antidroga, le ricerche di altra sostanza stupefacente eventualmente detenuta venivano estese anche all’interno di un appartamento che il sospettato aveva preso in affitto nello stabile.

Nell’abitazione era presente un secondo soggetto, fratello del primo individuo, in quel momento impegnato nel confezionamento di ulteriori dosi di cocaina in “palline” pronte per essere spacciate.

Al termine della perquisizione veniva quindi sequestrato un quantitativo complessivo di 60 grammi di cocaina (per un totale di 25 dosi più altra parte non ancora suddivisa), materiale vario per il confezionamento, denaro contante per 6.800,00 euro nonché 3 monopattini elettrici utilizzati per l’illecita attività di cessione di sostanze stupefacenti.

I 2 responsabili, dell’età di 24 e 22 anni di origine tunisina, entrambi in attesa di una definizione della loro presenza all’interno del territorio nazionale, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, sono stati, pertanto, associati presso la Casa Circondariale di Trento.

Qualora immesso sul mercato, un tale quantitativo di droga avrebbe fruttato ai soggetti un profitto illecito di diverse decine di migliaia di euro.

Il procedimento verte nella fase delle indagini preliminari e, fino al giudizio definitivo, vige la presunzione di non colpevolezza. L’odierna attività di servizio della Guardia di Finanza si inserisce nella quotidiana azione di controllo economico-finanziario del territorio, volta a garantire tutela e sicurezza ai cittadini mediante una costante azione di contrasto al dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, spesso condotto da giovani e giovanissimi non solo in piazze e luoghi comuni, ma anche all’interno di abitazioni. L’Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla-osta alla divulgazione della notizia agli organi di informazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2021.