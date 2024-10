GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * “RUNNING FESTIVAL“: «“HALF MARATHON” E “10KM”, ALLE GARE PRESENTI 50 BASCHI VERDI »

13.44 - domenica 6 ottobre 2024

Nella giornata di domenica 6 ottobre 2024, si è svolta la XIII edizione della “Trento Half Marathon” e della più corta “10Km”, manifestazioni molto sentite e di notevole richiamo di pubblico.

Per l’occasione, nell’ambito delle iniziative collegate alle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, ha partecipato una nutrita selezione di oltre 50 Finanzieri del Comando Regionale Trentino Alto Adige e della Scuola Alpina di Predazzo, che hanno indossato una divisa realizzata appositamente per l’evento e recante il logo commemorativo dell’anniversario.

Presso l’arrivo, per entrambe le gare posizionato nella centralissima Piazza Duomo, è stato inoltre allestito uno Stand istituzionale ove i militari impiegati hanno descritto ai numerosi visitatori il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.

La partecipazione alla manifestazione sportiva ha costituito un’ulteriore occasione per diffondere presso la collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio istituzionalmente svolte, sia quale contributo individuale che le donne e gli uomini in “gialloverde” esprimono nell’ambito dell’impegno civico, nonché attraverso la promozione dello sport, anche tra ragazzi portatori di handicap, indispensabile per trasmettere ai giovani i valori fondamentali per la crescita dell’individuo e della società.