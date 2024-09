GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * 250MO ANNIVERSARIO FONDAZIONE: «NELLA BASILICA DI S.MARIA MAGGIORE COMMEMORATA LA RICORRENZA DI S. MATTEO»

Nella mattinata odierna, a Trento, nella splendida cornice della basilica di Santa Maria Maggiore, l’Arcivescovo, Monsignor Lauro Tisi, ha officiato la celebrazione eucaristica durante la quale le Fiamme Gialle del Trentino Alto Adige hanno commemorato la ricorrenza di San Matteo, Patrono del Corpo della Guardia di Finanza, che, come riportato dai testi sacri, fu chiamato da Gesù con un semplice «seguimi», passando così da pubblicano esattore delle imposte ad apostolo ed evangelista.

Alla commemorazione, che quest’anno ricorre nel 250° anniversario della fondazione del Corpo, hanno partecipato il Comandante Regionale della Guardia di finanza, Generale di Brigata Gavino Putzu, le massime Autorità istituzionali del Trentino, i Comandanti dei Reparti dislocati in regione, nonché una nutrita rappresentanza di personale in servizio e in congedo.

L’omelia di S.E. Mons. Tisi ha rappresentato un momento di attenta riflessione per tutte le Fiamme Gialle, costantemente impegnate nella tutela della collettività. L’Arcivescovo, nel rimarcare l’importanza e la delicatezza del servizio reso dal Corpo, ha posto l’accento sul concetto di «cultura del noi», inteso come consapevolezza di far parte di una comunità che, anche attraverso il pagamento delle imposte dovute, è in grado di garantire ai propri cittadini standard di sicurezza e servizi sempre più accurati. A tal riguardo, Monsignor Tisi ha elogiato anche l’operato della Guardia di Finanza nel comparto del soccorso alpino, ove emerge, più che in altri contesti, la virtù della compassione, vero e proprio spartiacque tra l’individualismo, che conduce alla morte, e l’altruismo, che spiana la strada verso la salvezza dei popoli.

Al termine della celebrazione, il Comandante Regionale, nel ringraziare il Vescovo per la costante vicinanza al Corpo e tutte le Autorità intervenute, ha inteso rivolgere un pensiero di riconoscenza e ringraziamento alle Fiamme Gialle del Trentino Alto Adige e alle rispettive famiglie, per l’impegno e la determinazione con cui quotidianamente assolvo i propri compiti, nell’interesse di questa operosa e dinamica comunità.

Infine, il Generale Putzu ha rivolto un affettuoso saluto ai rappresentanti dell’associazione delle Fiamme Gialle in congedo, testimoni dei valori e delle secolari tradizioni del Corpo, che vengono tramandanti da un quarto di millennio e che costituiscono, ancor oggi, una preziosa fonte di ispirazione per tutti i finanzieri in servizio.