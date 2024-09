GDF – GUARDIA DI FINANZA / BOLZANO * «ARRESTATO STRANIERO SENZA FISSA DIMORA, SEQUESTRATI 100 GRAMMI DI HASHISH»

16.00 - giovedì 12 settembre 2024

Nella giornata di ieri, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, i Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, con il supporto delle unità cinofile, hanno arrestato un cittadino straniero, senza fissa dimora, trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish, suddivisa in dosi e pronta ad essere ceduta.

L’uomo, un gambiano in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, già gravato da precedenti per droga e più volte arrestato, è stato individuato in via Trento, in attesa dell’autobus che porta verso il centro della città e, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi a piedi.

Considerato tale atteggiamento ed alla luce dei recenti fatti di cronaca, che hanno riproposto il tema della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, i militari hanno ritenuto di dare seguito a un controllo più approfondito, procedendo all’identificazione dello straniero.

In tale frangente, Lora – pastore tedesco antidroga neo assegnato alle Fiamme Gialle altoatesine – non è rimasta indifferente al forte odore di hashish proveniente dalle tasche dei pantaloni indossati dall’uomo che, vistosi alle strette, ha spontaneamente consegnato lo stupefacente che aveva con sé.

Il cittadino straniero – nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino a pronuncia definitiva – è stato, pertanto, arrestato in flagranza di reato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente, nel corso del processo “per

Parallelamente, la Guardia di Finanza inoltrerà una segnalazione alla locale Questura per le valutazioni in ordine al diniego del permesso di soggiorno. L’operazione s’inquadra nel più ampio contesto dei servizi operativi organizzati attraverso un dispositivo permanente di controllo economico del territorio, finalizzato al contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti e testimonia l’impegno delle Fiamme Gialle nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sotto l’egida del Commissariato del Governo, con particolare riguardo al tema della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale nonché in prossimità delle fermate cittadine fortemente frequentate dalla popolazione.