GARDA DOLOMITI * “MESE MONTAGNA”, «VENERDÌ 6/11 IL SECONDO INCONTRO, CON ANNA TORRETTA AL TEATRO VALLELAGHI DI VEZZANO (TN)»

09.19 - martedì 5 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 18:00, nel foyer del Teatro Vallelaghi di Vezzano, si terrà la premiazione della 17sima edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi”, sul tema albe e tramonti, a cura del Gruppo Culturale N.C. Garbari del distretto di Vezzano (evento gratuito).

Sempre domani, alle ore 20:30, ci sarà la presentazione del libro “Like a skinny ant” di e con Alessandro de Bertolini, il quale racconterà la sua avventura: 7500 chilometri in 75 giorni, un viaggio in solitaria in bicicletta, con la tenda e il sacco a pelo, dalla Mongolia al Nepal attraverso il Deserto del Gobi, la Cina, il Fiume Giallo, le montagne del Kunlun Shan, i grandi altipiani tibetani, l’Himalaya, il Campo Base dell’Everest e il Tibet. La moderazione sarà a cura di Michele Furlani di Viaggeria (evento gratuito)

Venerdì 8 novembre, ore 18:00 presso il Teatro, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte dell’artista Giovanni Bailoni “Silvane presenze” (evento gratuito), mentre alle 20:30 si terrà il secondo incontro della rassegna con protagonista Anna Torretta, appassionata di montagne, arrampicata sulle cascate di ghiaccio e dry tooling (evento a pagamento).

Anna Torretta nasce a Torino, con la passione per le montagne, l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio e il dry tooling che per molti anni sono state la sua specialità, con primati femminili e assoluti e laureandosi Vice Campionessa del Mondo nel 2006.

Ha organizzato diverse spedizioni femminili e ha fondato nel 2000 la prima scuola femminile di alpinismo. Una laurea in architettura e i lavori da designer per attrezzature alpinistiche e muri di arrampicata, hanno poi lasciato pieno spazio al lavoro di Guida Alpina. Diventata scrittrice, dopo numerosi articoli per riviste e periodici di settore e per la stampa generalista, scrive tre libri sulla sua profonda passione: l’alpinismo e la montagna. Quest’anno ha partecipato alla spedizione femminile sul K2 del Club Alpino Italiano.

L’incontro sarà in collaborazione con Montura e con la moderazione di Fabia Sartori.

Domenica 10 novembre invece si terrà un trekking, “Passi di Fatica”, a cura dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi, con partenza da Margone alle ore 9:00 (costo di partecipazione comprensivo di accompagnamento e piatto caldo 5,00€ fino ai 18 anni e 8€ intero). Prenotazione obbligatoria al numero 333/5360188 oppure tramite mail all’indirizzo info@ecomuseovalledeilaghi.it).

Per poter partecipare alle serate di “Mese Montagna”, è possibile acquistare il biglietto online (clicca questo link) o in loco la sera stessa dell’evento fino a esaurimento posti. I prezzi dei biglietti: euro 8,00 intero, euro 5,00 ridotto (tra i 14 e i 18 anni non ancora compiuti).