GALATEO (VICEPRESISENTE PAB)* INCONTRO CON CONFINDUSTRIA ALTO ADIGE: «SVILUPPO ECONOMICO, FOCUS SU SALVAGUARDIA IMPRESE E ZONE PRODUTTIVE»

20.20 - mercoledì 2 ottobre 2024

Confindustria Alto Adige e Provincia di Bolzano: un patto per lo sviluppo economico .Si è tenuto oggi un importante incontro tra Confindustria Alto Adige e il Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Assessore allo Sviluppo Economico, Marco Galateo. Al tavolo, oltre al Presidente di Confindustria Alto Adige, Heiner Oberrauch, erano presenti i rappresentanti bolzanini di categoria Vinicio Biasi e Andreas Koler accompagnati dal direttore Josef Negri. L’incontro ha posto l’accento sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo economico del territorio, con un focus particolare sulla salvaguardia delle imprese e delle zone produttive.

Le circa 500 aziende altoatesine di cui molte associate a Confindustria che generano il 24% del PIL provinciale e occupano migliaia di persone, rappresentano un motore fondamentale per l’economia locale. Tra i temi caldi emersi dalla discussione, la necessità di trovare soluzioni immediate ai problemi legati al lavoro e alla mobilità. La Provincia – afferma Galateo – ha sempre sostenuto ogni azione che portasse ad un adeguamento dei contratti per i lavoratori, anche in relazione all’abbassamento dell’Irap per le imprese.

Nonostante le industrie altoatesine elargiscano paghe generalmente più alte del resto d’Italia, ogni ulteriore sforzo portato avanti nella contrattazione è un passo importante per il futuro dei lavoratori e delle aziende che devono rimanere competitive sui mercati. È stata sottolineata l’importanza di garantire la libertà di circolazione dei cittadini, ma anche di investire in nuove infrastrutture e in un trasporto pubblico efficiente per limitare le code di veicoli che attanagliano il capoluogo. “È necessario un dialogo costruttivo tra Provincia e Comune di Bolzano” hanno convenuto all’unisono Oberrauch e Galateo.

”Devono essere superate divisioni interne e definita una visione chiara e condivisa per lo sviluppo del capoluogo”. Un altro tema centrale è stato l’opportunità di attrarre le aziende ad alta tecnologia in Alto Adige. “Le imprese innovative che pagano bene, occupano poco spazio e generano un alto valore aggiunto sono fondamentali per il futuro del nostro territorio”, ha affermato Marco Galateo. Confindustria ha inoltre offerto la propria collaborazione per la realizzazione della piattaforma per lo sviluppo economico, un progetto fortemente voluto dall’Assessore Galateo. “Sarà una piattaforma condivisa da tutta la Giunta provinciale e aperta al contributo di tutti gli attori economici e sociali”, ha assicurato il Vicepresidente della Provincia Galateo.