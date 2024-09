GALATEO (VICEPRESIDENTE PROVINCIA BOLZANO) * MOSTRA CINEMA VENEZIA: «LEONE D’ARGENTO ALL’ALTOATESINA MAURA DELPERO, SIAMO ORGOGLIOSI DI LEI»

11.52 - domenica 8 settembre 2024

È con grande soddisfazione che celebriamo la fantastica vittoria di Maura Delpero, regista nata e cresciuta a Laives, che ha ottenuto il Leone d’Argento al Festival del Cinema di Venezia con il suo straordinario film Vermiglio. La prima volta della storia del Festival del Cinema che in gara e premiata sia stata una regia altoatesina.

Questo traguardo storico rappresenta non solo un riconoscimento internazionale per il talento e la creatività della Delpero, di cui tutti noi andiamo orgogliosi, ma anche un momento di grande rilevanza per la nostra provincia. C’è un po’ di ciascuno di noi nelle mani che reggono il leone d’argento.

Vermiglio, una pellicola ambientata ai tempi della guerra in Trentino, la cui prima il Vicepresidente della Provincia ha potuto assistere a Venezia insieme al capo dipartimento Antonio Lampis, alla funzionaria di Idm Vera Leonardelli, allo staff dell’assessorato e del cast del film, ha saputo catturare l’attenzione della giuria grazie alla sua profonda sensibilità narrativa e alla straordinaria capacità di raccontare storie che affondano le radici nel nostro territorio, nato dal racconto di diari veri e dopo lo studio approfondito di usi, costumi, usanze realmente in uso all’epoca. La sala del cinema di Venezia piena, la standing ovation infinita alla fine del film facevano già presagire bene.

Questa vittoria conferma il potenziale dei nostri artisti locali, supportati dai contributi erogati annualmente dalla ripartizione della Cultura italiana (Delpero venne sostenuta dal dipartimento cultura sotto la guida del dr. Lampis già dal 2011) e dalla Film Commission IDM (che ha concesso un importante contributo per questo film), che si impegna a valorizzare e promuovere le eccellenze cinematografiche per portare una ricaduta economica sul territorio che in questo caso ha superato del doppio l’investimento del contributo. Sì, le produzioni cinematografiche portano vantaggi economici tangibili sul territorio e per questo vanno sostenute.

Il successo di Maura Delpero al Festival di Venezia è una testimonianza concreta di come l’investimento nella cultura e nel talento locale possa portare a risultati eccezionali, con un importante ritorno economico e di immagine per il territorio. A nome della Provincia, da Vicepresidente italiano della stessa, da Assessore alla cultura italiana e sviluppo economico esprimo le più vive congratulazioni a Maura Delpero per aver portato l’Alto Adige sul palco internazionale del cinema, dimostrando che il nostro territorio è in grado di esprimere creatività e innovazione a livello mondiale. Ci siamo già attivati per portare quanto prima la pellicola a Bolzano, affinché tutti gli interessati possano vederla”. Lo ha detto il vicepresidente della Provincia e assessore Marco Galateo.