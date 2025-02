GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * SCUOLE: «NON DEVONO ESSERE IL TERRENO FERTILE PER CHI SCEGLIE LA VIOLENZA COME STRUMENTO DI PREVARICAZIONE, CHI SBAGLIA DEVE PAGARE»

19.38 - mercoledì 19 febbraio 2025

Comportamenti violenti di alunni presso Istituti scolastici: urgono risposte ferme e massima collaborazione tra Scuola-famiglia e Istituzioni del territorio. Nella giornata di ieri, presso una scuola media di Bolzano, si è verificato un episodio gravissimo che ha richiesto un intervento tempestivo da parte dell’istituzione scolastica e delle forze dell’ordine. Nello zaino di un allievo è stato trovato un coltello. Non appena accertata la notizia, la scuola ha agito immediatamente è stata convocata la famiglia, disposto un provvedimento di sospensione e sono state allertate le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Inoltre, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ignoti hanno compiuto gravi atti di vandalismo all’interno di una palestra scolastica, rendendola attualmente inagibile determinando interruzione delle attività sportive e didattiche e costi aggiuntivi per la comunità. I due fatti non sono collegati tra loro.

Sull’accaduto è intervenuto il vicepresidente della Provincia e assessore all’Istruzione italiana Marco Galateo, che ha dichiarato:

“Entrambi sono episodi gravissimi che impongono una riflessione su quanto sia fondamentale la collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni per garantire ambienti educativi sicuri e per prevenire futuri episodi di vandalismo e garantire la sicurezza e l’integrità degli spazi educativi “. La rapidità e la fermezza con cui la scuola ha gestito la vicenda, con il supporto delle forze dell’ordine, dimostrano la serietà con cui vengono affrontati questi episodi. È necessario che i ragazzi comprendano la gravità di certi comportamenti e che la scuola rimanga un luogo di crescita, confronto e sicurezza per tutti.

Le scuole non devono essere il terreno fertile per chi sceglie la violenza come strumento di prevaricazione: chi sbaglia deve pagare. Si auspica, inoltre, che il Comune di Bolzano intervenga installando sistemi di videosorveglianza e adottando ulteriori misure preventive per contrastare i frequenti atti di vandalismo e tutelare la comunità scolastica e cittadina.