GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO / LANA (BZ): «ESEMPIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE DUE LINGUE»

13.36 - martedì 3 dicembre 2024

Il vicepresidente e assessore Galateo accompagnato dal Sovrintendete Gullotta, dal capogruppo SVP in consiglio Provinciale Harald Stauder, dal consigliere comunale con funzioni speciali Gabriele Agosti, consigliere del comune di Lana con funzioni speciali e all’ispettore per le scuole primarie Silvano Trolese ha voluto visitare ieri la scuola Primaria in lingua italiana San Pietro di Lana.

Una realtà scolastica che può essere presa ad esempio per il territorio in quanto nell’ottica di implementare l’apprendimento delle due lingue alcune discipline vengono insegnate con la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning). In sostanza alcune discipline vengono veicolate in lingua tedesca, favorendo la conoscenza di contenuti disciplinari e dell’altra lingua.

Quasi 100 gli alunni che frequentano la scuola primaria in lingua italiana San Pietro di Lana, “una scuola di dimensioni contenute, ma dalla grande vivacità” spiega il vicepresidente della Provincia, Marco Galateo, che ha visitato oggi la struttura. “Siamo rimasti positivamente colpiti dalla quantità e qualità delle iniziative e dei progetti che vengono svolti, molti dei quali in lingua tedesca, secondo l’approccio CLIL, o anche in collaborazione con la scuola in lingua tedesca”. In questi ultimi anni la scuola San Pietro sta aumentando il numero degli iscritti e il dato interessante è la presenza di un 10% circa di alunne ed alunni di madre lingua tedesca.

“Certo, prosegue Galateo, in un comune non troppo grande, dove le comunità italiana e tedesca vivono quotidianamente occasioni di incontro e scambio, è più facile cogliere opportunità di collaborazione. Credo però che la scuola di Lana possa essere di esempio per altri istituti, anche in contesti diversi”. Nella volontà di offrire percorsi validi per l’apprendimento plurilingue la scuola di Lana offre ai genitori italiani la possibilità di non dover iscrivere i propri figli alla scuola tedesca, avendo comunque buoni risultati in ambito di competenze linguistiche acquisite.

Simili percorsi saranno ancora più favoriti ed incentivati in futuro visto che oggi la Giunta provinciale ha definito un incremento di 200 posti per il sostegno e l’integrazione, anche se non ancora assegnati alle tre intendenze, che per definire l’attribuzione specifica si troveranno nei primi mesi del prossimo anno.