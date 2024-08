GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * SCUOLA GOETHE – GHETTO: «MI CHIEDO COSA SAREBBE SUCCESSO SE TALE PROPOSTA FOSSE VENUTA DA ME O DA FDI»

14.40 - mercoledì 28 agosto 2024

Scuola Goethe – Ghetto

“Mi chiedo cosa sarebbe successo se una proposta simile fosse venuta da me o dal mio partito. Siamo di fronte a una decisione che desta profonde preoccupazioni e interrogativi: quali sono i criteri utilizzati per inserire gli alunni in una classe come quella istituita presso la Scuola Goethe di Bolzano, dove è stata formata una classe esclusivamente composta da bambini che non conoscono il tedesco, separandoli dagli alunni di madrelingua? Se è statao fatto un test di lingua, che test era? Somministrato da chi? Questa iniziativa appare in aperto contrasto con il dettato costituzionale, che garantisce il diritto all’istruzione e promuove l’inclusione e anche dal programma di governo provinciale.

“Il valore fondamentale della scuola italiana è l’inclusione, la convivenza e il rispetto reciproco tra tutti i bambini, indipendentemente dalla loro origine linguistica o culturale. Separare gli alunni in base al grado di conoscenza della lingua non solo sembra andare contro questi principi, ma rischia di creare discriminazioni e disuguaglianze inaccettabili.

Per paradosso, esprimo tutta la mia solidarietà a quelle organizzazioni para-politiche che solo un anno fa manifestavano contro l’ingresso in giunta di Fratelli d’Italia, ma che, se fossero andate loro al governo provinciale, ora siederebbero a fianco di chi sostiene queste iniziative, che sembrano purtroppo riflettere una mentalità di esclusione e divisione, che considero francamente inaccettabile. Vedremo come va a finire e in caso potremmo valutare progetti analoghi”.

Lo ha detto il Vicepresidente della Provincia e assessore alla Scuola italiana Marco Galateo.