GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * INCONTRO CON QUESTORE SARTORI: «SCUOLA, UNITI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA GIOVANILE»

17.36 - lunedì 7 ottobre 2024

Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano unite nella lotta contro la violenza e nel promuovere l’eccellenza formativa-incontrano il Questore di Bolzano Paolo Sartori. In seguito ai recenti episodi di violenza riportati dalla stampa locale, le istituzioni scolastiche e le autorità provinciali si sono unite per affrontare il tema con determinazione. Le risse avvenute tra studenti di istituti diversi ma fuori dalle scuole ha acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante che richiede un intervento immediato e coordinato tra tutte le parti coinvolte.

Lunedì 7 ottobre si è svolto un importante incontro tra i rappresentanti dei dirigenti, i direttori e le direttrici degli istituti, il questore Paolo Sartori, il vicepresidente e assessore all’istruzione Marco Galateo e il Sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta. Durante la riunione si è discusso delle misure necessarie per contrastare la violenza giovanile e prevenire ulteriori episodi critici. Il confronto ha messo in luce la necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e forze dell’ordine, attraverso azioni concrete e coordinate che puntino alla prevenzione e alla sicurezza.

Il questore Paolo Sartori:” nel ribadire la necessità di interventi coordinati e concordati con le Direzioni Scolastiche nel caso di situazioni di criticità, verrà mantenuta costante, anche nei prossimi giorni, la presenza di pattuglie nei pressi degli Istituti Scolastici negli orari di afflusso e di deflusso di studenti e professori.

Inoltre, Personale specializzato della Polizia di Stato sarà disponibile ad intervenire nelle scuole per intraprendere con gli studenti un proficuo dialogo sui vari aspetti che riguardano la legalità e le conseguenze per chi non rispetta le leggi”

Il vicepresidente Marco Galateo ha dichiarato: “Le nostre scuole sono in prima linea, mettendo in campo energie straordinarie per garantire un ambiente sicuro e formativo per i nostri giovani. L’educazione è uno strumento potente per prevenire la devianza e costruire una società più rispettosa. “Con questo spirito”, continua Galateo, “la Provincia si impegna anche nell’applicazione della nuova legge approvata dal Senato, che prevede sanzioni più severe per gli atti di violenza e il coinvolgimento degli studenti in attività di cittadinanza attiva e solidale come strumento di rieducazione e prevenzione. È un passo importante per ristabilire il rispetto e l’autorevolezza dei docenti e del personale scolastico”.

Il Sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta ha sottolineato l’approccio complessivo del sistema scolastico, che punta a un equilibrio tra severità e prevenzione: “crediamo fermamente nel dialogo e nella collaborazione con le famiglie. Il nostro obiettivo non è solo intervenire in modo severo quando necessario, ma soprattutto lavorare con gli strumenti educativi a nostra disposizione per prevenire il ripetersi di tali episodi e promuovere una cultura di rispetto e responsabilità.”

Il Direttore della Formazione Professionale, Franco Ramaroli ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni, ricordando che il sistema scolastico provinciale continua a dimostrare una straordinaria capacità di affrontare le situazioni di crisi con tempestività e professionalità. Ha inoltre ribadito che il ruolo della scuola non si limita alla gestione delle emergenze, ma è fondamentale nel creare un ambiente che sappia prevenire il disagio e promuovere la crescita positiva degli studenti.

Il Dirigente dell'Istituto Cesare Battisti, Marco Fontana, ha sottolineato: "Abbiamo già attivato tutti i protocolli necessari per monitorare la situazione. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni simili in futuro, coinvolgendo maggiormente sia le famiglie che gli stessi ragazzi in un percorso educativo di consapevolezza e responsabilità."