GALATEO – SABATELLI – PEDERZINI (FDI) * BRENNERO – ATTO VANDALICO: « VILIPESO IL TRICOLORE, CHIEDEREMO LA VIDEOSORVEGLIANZA »

martedì 28 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Brennero, vilipeso il Tricolore, Galateo, Sabatelli e Pederzini (FdI): ennesima provocazione, chiederemo la videosorveglianza. L’atto vandalico perpetrato a Brennero nei confronti della bandiera italiana rappresenta un gravissimo oltraggio all’unità e all’identità nazionale. La bandiera, simbolo di libertà, democrazia e giustizia, è stata strappata e rubata, gesto che suscita rabbia e indignazione. Tuttavia, ciò che rende ancora più inaccettabile questo vile atto è il fatto che si sia consumato proprio sul confine con l’Austria, paese con cui abbiamo una relazione storica e culturale profonda.

In un momento in cui l’Europa sta cercando di rafforzare la sua unione, questo gesto rappresenta un passo indietro verso la divisione e l’odio tra i popoli. Il ripristino della bandiera è stato opera dell’esercito, segno di come le istituzioni siano unite nella difesa dei simboli nazionali.

Ci uniamo alla denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Sabatelli e della presidente del circolo Sandra Pederzini, condannando con fermezza questo atto incivile e invitando tutti a non cedere alle provocazioni di chi vuole seminare discordia e divisione. Chiederemo l’installazione nell’area di un sistema di videosorveglianza per evitare che simili spiacevoli episodi possano ancora accadere.

Ribadiamo il nostro orgoglio di appartenere ad una nazione che, nonostante le difficoltà, ha saputo rialzarsi ogni volta più forte e unito, e che non lascerà mai che simboli e valori così importanti vengano calpestati e vilipesi. La bandiera italiana rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra identità. Non permetteremo mai che qualcuno possa sottrarcela o danneggiarla impunemente.

Così in una nota stampa il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.