GALATEO (FDI) * SANITÀ: « STIPENDI PERSONALE INFERMIERISTICO, LA PROVINCIA DI BOLZANO HA ASSICURATO IL PROPRIO IMPEGNO »

12.46 - martedì 23 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione

Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo sul tema degli stipendi del personale infermieristico e la fuga di personale specializzato verso mercati tedescofoni.

Il rappresentante locale di Giorgia Meloni aveva sollevato la questione degli stipendi del personale infermieristico, sottolineando l’importanza di adeguare le retribuzioni agli elevati standard di preparazione richiesti e al costo della vita in Alto Adige, al fine di evitare la perdita di professionisti altamente qualificati e garantire la qualità delle cure sanitarie fornite ai cittadini.

Il consigliere Galateo evidenzia come nella risposta all’interrogazione venga ribadito l’impegno della Provincia a incentivare la permanenza dei professionisti infermieristici nella Provincia attraverso l’aumento degli stipendi e la creazione di percorsi di carriera.

Nella sua risposta, il Presidente Kompatscher ha infatti evidenziato che la Provincia intende affrontare il problema valorizzando la figura professionale degli infermieri nel corso della contrattazione collettiva, sia attraverso l’aumento degli stipendi (anche sotto forma di introduzioni/rivalutazioni di indennità) che mediante la creazione di percorsi di carriera. Ha anche sottolineato i provvedimenti adottati a livello aziendale negli ultimi anni per evitare la fuga di personale infermieristico, quali specifici programmi di inserimento per nuovi collaboratori, l’agevolamento della competenza linguistica tramite corsi di apprendimento sia interni che esterni all’Azienda Sanitaria, la messa a disposizione di alloggi sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione, nonché il finanziamento di progetti di sostegno sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini nei periodi di chiusura delle scuole.

Inoltre, è prevista anche l’istituzione, a breve, di un servizio di “one-stop-shop” che darà a tutti gli interessati le informazioni in merito a questioni essenziali per la scelta del posto di lavoro, quali il riconoscimento dei titoli, l’iscrizione negli ordini, il bilinguismo, gli alloggi, i servizi offerti, i concorsi e gli asili nido.

Interessante – secondo l’esponente di Fratelli d’Italia – anche il ruolo svolto dalla neoistituita “Agenzia Provinciale per le Relazioni Sindacali” che sta attualmente proseguendo la contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Provinciale.

Tra i punti trattati nella contrattazione collettiva, il Presidente Kompatscher ha citato nella risposta all’interrogazione la rivalutazione dei profili professionali nella Sanità, la semplificazione e rivalutazione delle indennità e la disciplina delle prestazioni aggiuntive. Altri punti, come la flessibilizzazione dell’orario di lavoro, la promozione del patto generazionale, il nuovo orientamento rispetto alla gestione del plus orario, la disciplina della formazione, la nuova descrizione dei profili professionali e l’aggiornamento dei criteri di accesso, sono invece ancora in fase di contrattazione e verranno pertanto attuati in considerazione delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso specifico, l’assegnazione di 10 milioni di euro è stata prevista con la legge di stabilità provinciale 2023.

Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia