GALATEO (FDI) * “QUATTRO RIFORME“: «PER RIVOLUZIONARE LA STRUTTURA DEL NOSTRO PAESE, APPUNTAMENTO A BOLZANO (2/8 – 11:30)»

16.09 - giovedì 1 agosto 2024

Volantinaggio di Fratelli d’Italia domani, VENERDÌ 2 agosto, alle ore 11:30, davanti alla Farmacia Ferrari di Bolzano. Tema le “Quattro Riforme” che il Governo Meloni sta portando avanti per rinnovare e potenziare il nostro sistema fiscale, giudiziario e amministrativo, e per garantire maggiore autonomia alle regioni.

“Le riforme proposte – spiega il Presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni Marco Galateo – puntano a rivoluzionare la struttura del nostro Paese. La rivoluzione fiscale si propone di instaurare un sistema più giusto e collaborativo tra lo Stato e i contribuenti. Attraverso la semplificazione delle dichiarazioni dei redditi e l’introduzione di piani di rateizzazione più flessibili per chi si trova in difficoltà economiche, la riforma mira a ridurre la pressione fiscale e a promuovere un fisco che sia amico dei cittadini. Inoltre, il nuovo Statuto dei Contribuenti e l’istituzione di un Garante nazionale offriranno tutele maggiori per prevenire abusi e garantire trasparenza.

La riforma del sistema giudiziario ha l’obiettivo di rendere i processi più equi e rispettosi dei diritti dei cittadini. Il Governo intende mettere fine alla pratica della gogna mediatica, proteggendo la riservatezza degli individui e garantendo il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri assicurerà una giustizia più imparziale e libera da influenze politiche.

La proposta di autonomia differenziata permetterà alle regioni di gestire direttamente alcune materie fondamentali come l’istruzione e la sanità. Questa iniziativa mira a ridurre la burocrazia e migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, assicurando un uso ottimale delle risorse per colmare i divari territoriali e garantire servizi di qualità su tutto il territorio nazionale.

Un altro pilastro delle riforme è il premierato, che mira a garantire una maggiore stabilità politica attraverso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Questo cambiamento è volto a rafforzare la democrazia, restituendo ai cittadini il potere di scegliere i propri leader e mettendo fine ai giochi di palazzo che troppo spesso hanno tradito la volontà popolare. L’abolizione dei senatori a vita, riservando tale ruolo solo agli ex Presidenti della Repubblica, contribuirà a rendere il sistema politico più snello e trasparente.”

“La partecipazione attiva della comunità è essenziale per il successo di queste riforme, e ogni voce può fare la differenza” – la chiosa del presidente provinciale di Fratelli d´Italia Marco Galateo che sottolinea l’importanza dell’iniziativa.

Marco Galateo

Presidente provinciale