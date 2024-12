GALATEO (FDI) * PARTITO – CENA NATALE: «GUARDIAMO AL FUTURO CON LA FORZA DELLE NOSTRE IDEE E IL CORAGGIO DI CHI SA DA DOVE VIENE»

11.54 - martedì 3 dicembre 2024

*Fratelli d’Italia: un Natale tra identità, tradizione e impegno, Galateo: “guardiamo al futuro con la forza delle nostre idee e il coraggio di chi sa da dove viene”*.

Tanto entusiasmo alla tradizionale cena di Natale organizzata da Fratelli d’Italia, che lunedì 2 dicembre ha riunito oltre 70 persone, tra cui la capogruppo in Provincia e Regione Anna Scarafoni e il collega trentino Daniele Biada, ma anche tutto il gruppo consiliare di Bolzano, Alessandro Forest, Stefano Stagni, Tritan Myftiu, Diego Salvadori, Patrizia Brillo, l’assessore di Laives Antonio Cantoro e il capogruppo Marco Coppola, i capigruppo di Merano Paola Zampieri e di Bronzolo Irvin Daves, nella suggestiva cornice del ristorante Chez Frederich.

Un evento non solo conviviale, ma profondamente simbolico: un momento per celebrare l’identità e la tradizione che guidano il partito, rafforzando il legame con la comunità locale. Marco Galateo, presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni, nel suo breve intervento ha ribadito il ruolo cruciale di Fratelli d’Italia come custode di valori profondi, radicati nell’identità italiana e nelle tradizioni locali, capace di costruire un futuro solido. “Fratelli d’Italia non è solo un partito politico, è una comunità.

È un progetto che, partendo da poche certezze e un grande sogno, oggi governa il Paese e continua a crescere anche nei territori, come qui a Bolzano, dove siamo passati da una piccola realtà a una forza politica rispettata e seguita” – ha sottolineato, ricordando quando nel 2017 proprio la leader Meloni diceva: “Siamo un’anomalia della storia e tutto il mondo dovrà fare i conti con il nostro punto di vista, perché le nostre idee non potranno essere messe da parte”. “A distanza di pochi anni – sottolinea Galateo – Giorgia è diventata Presidente del Consiglio, permettendo all’Italia di avere un ruolo centrale a livello internazionale.”

La serata è stata un’occasione per riflettere sui successi del 2024 e per tracciare le sfide future. Fratelli d’Italia si conferma una forza trainante a livello locale, portando avanti un progetto chiaro: radicamento nel territorio, valorizzazione delle tradizioni e capacità di rappresentare le istanze dei cittadini con coerenza e determinazione.

“Non siamo solo un partito, ma un punto di riferimento per chi crede nei valori della coerenza, della famiglia e della libertà. Guardiamo al futuro con la forza delle nostre idee e il coraggio di chi sa da dove viene” – ha ribadito Galateo. L’evento si è concluso con uno scambio di auguri, ma soprattutto con il rinnovato impegno di Fratelli d’Italia a essere un punto fermo per il territorio altoatesino e per l’Italia intera. Nel segno dell’identità, della tradizione e dell’orgoglio nazionale, il partito dimostra ancora una volta di essere una forza inarrestabile, pronto a scrivere anche in Alto Adige nuove pagine di storia

