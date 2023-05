GALATEO (FDI) * MERANO – ALLOGGI IPES: «MANCATO AVVIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE, NON SI POSSONO LASCIARE GLI INQUILINI IN QUESTE CONDIZIONI »

12.44 - venerdì 19 maggio 2023

Ipes, mancato avvio degli interventi di riqualificazione degli alloggi di via Chiesa, interrogazione urgente in Provincia, Galateo e Zampieri (FdI): non si possono lasciare gli inquilini in queste condizioni per anni.

La mancata realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica dei condomini Ipes di via Damiano Chiesa 4/30 a Merano è stata l’oggetto di una conferenza stampa tenuta oggi da Fratelli d’Italia a Sinigo. Presenti il Consigliere Provinciale Marco Galateo e la Consigliera Comunale Paola Zampieri.

Zampieri ha sottolineato come i lavori di riqualificazione, previsti nel programma di manutenzione straordinaria dell’Ipes per un importo di oltre 6 milione di euro già nel 2021 non siano mai partiti a causa della rinuncia da parte della ditta aggiudicatrice dell’appalto, in seguito all’esplosione dei costi delle materie prime. Molti inquilini però oggi lamentano infissi inadeguati e pericolanti che non garantiscono una protezione sufficiente dalle intemperie e determinano alti costi per il riscaldamento degli alloggi. Dall’Ipes, purtroppo, in questi anni sono arrivate solo promesse ma nessuna risposta concreta.

Il Consigliere Marco Galateo ha aggiunto che la questione da tempo era stata già portata all’attenzione del Consiglio Provinciale con un’interrogazione di Fratelli d’Italia, ma dopo più di un anno non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente. Galateo ha confermato che continuerà a sollecitare l’assessore competente, poiché gli inquilini non possono essere lasciati in queste condizioni per anni.

“La situazione a Sinigo – ha aggiunto il rappresentante altoatesino di Giorgia Meloni – è solo un esempio di una problematica più generale che riguarda la gestione degli alloggi Ipes su tutto il territorio provinciale, con segnalazioni che arrivano anche da Bressanone e Brennero. La proposta di Fratelli d’Italia è quella di cambiare il modello organizzativo, ripristinando le riunioni degli inquilini come in un condominio privato, in modo che l’Ipes possa ricevere puntualmente le segnalazioni e intervenire come farebbe qualsiasi proprietario con i propri alloggi.”

Ripristinando un dialogo corretto tra inquilinato e Ipes, i Consiglieri di Fratelli d’Italia ritengono che sia possibile migliorare la vita negli alloggi sociali e preservare lo stato degli immobili, garantendo una gestione più efficiente e attenta alle esigenze dei cittadini. Galateo ha annunciato la presentazione di una nuova interrogazione per sollecitare l’avvio dei lavori negli alloggi di via Damiano Chiesa, ma anche per richiedere il ripristino delle assemblee annuali degli inquilini, che erano state sostituite dalla figura del fiduciario e poi abolite dopo lo scandalo legato a tale ruolo.