GALATEO (FDI) * FOIBE: « DA CHE PULPITO, I PARTIGIANI NON HANNO MAI CHIESTO SCUSA*

GALATEO: *FOIBE, DA CHE PULPITO: I PARTIGIANI NON HANNO MAI CHIESTO SCUSA*

Le parole di Margheri dell’ANPI, che ha definito “nostalgica” la manifestazione in memoria delle vittime delle foibe organizzata dal Comitato 10 Febbraio, associazione riconosciuta a livello nazionale, a cui ho partecipato con orgoglio, come faccio con coerenza da prima ancora che il 10 febbraio diventasse ufficiale, sono l’ennesima dimostrazione dell’arroganza e dell’ipocrisia di chi continua a negare o minimizzare una tragedia nazionale. Ma da che pulpito parlano i partigiani?

Il 10 Febbraio non è una data divisiva: è una giornata di verità e memoria per tutti gli italiani. Prima di permettersi di giudicare chi ricorda e onora con una legittima manifestazione gli italiani trucidati nelle foibe dai partigiani titini e gli oltre 350.000 esuli istriano, giuliano e dalmati, l’ANPI dovrebbe avere il coraggio di guardarsi allo specchio e chiedere scusa delle stragi perpetrate dai comunisti a guerra finita. Perché il 10 Febbraio non è nostalgia, è giustizia per decine di migliaia di italiani infoibati, perseguitati, costretti all’esodo per il solo fatto di essere italiani.

Chi osa parlare di “nostalgia” dovrebbe prima spiegare le esecuzioni di massa del 1945, i processi sommari, le vendette politiche consumate nel silenzio e nell’omertà, le fosse comuni mai riconosciute ufficialmente. Invece di infangare chi commemora il dolore degli italiani, Margheri dovrebbe avere la decenza di fare i conti con il proprio passato e, magari, chiedere, finalmente scusa.

Marco Galateo

