GALATEO (FDI) * ECONOMIA ALTO ADIGE: «ALLEGGERIMENTO FISCALE ED AUMENTO STIPENDI, PER RILANCIARE IL MERCATO DEL LAVORO»

14.01 - martedì 13 agosto 2024

Galateo: “Necessario un equilibrio tra alleggerimento fiscale e aumento degli stipendi per rilanciare il mercato del lavoro”. Sulle recenti indicazioni provenienti dal mondo economico altoatesino, interviene il Vicepresidente della Provincia e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo.

Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e delle aspettative delle imprese locali” – ha dichiarato Galateo. Tuttavia, non possiamo dimenticare che è necessario che dal mondo economico oltre che richieste arrivino anche proposte, e che le stesse siano anche concertate. Non ci sto a farmi tirare per la giacchetta in ogni occasione.”

In questo contesto, Galateo non nega la possibilità di un alleggerimento dell’Irap, l’imposta sulle attività produttive, per venire incontro agli operatori economici dell’Alto Adige, ma ha sottolineato che ciò deve essere bilanciato da un parallelo aumento degli stipendi. “Un’amministrazione responsabile non può considerare l’alleggerimento fiscale come una misura isolata”- ha affermato. Se vogliamo davvero sostenere il mercato del lavoro locale e contrastare la carenza di personale, dobbiamo rendere la nostra provincia più attrattiva per i lavoratori.

Questo significa non solo ridurre il carico fiscale sulle imprese, ma anche garantire salari più competitivi che possano invogliare i talenti a restare o venire a lavorare qui.” “Se vogliamo davvero cambiare le cose, dobbiamo offrire stipendi adeguati al costo della vita locale e affrontare con serietà il tema delle abitazioni, sia in affitto che in proprietà” – la chiosa del vicepresidente Galateo.

Marco Galateo

Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore allo Sviluppo economico