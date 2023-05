GALATEO (FDI) * CIBO SINTETICO: « SETTORE ENOGASTRONOMICO, IMPORTANTE PROMUOVERE QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE »

13.17 - lunedì 22 maggio 2023

Oggi, durante una conferenza stampa congiunta davanti al Consiglio Provinciale, l’europarlamentare Sergio Berlato e il Consigliere Provinciale Marco Galateo hanno unito le forze per sostenere il valore del Made in Italy nel settore agroalimentare e manifestare la loro preoccupazione sulla diffusione del cibo sintetico. Berlato ha messo in guardia sul rischio che poche multinazionali possano monopolizzare la produzione alimentare globale con le possibili conseguenze negative per la diversità e la sicurezza alimentare.

“È importante sostenere il settore enogastronomico e agricolo locale e la filiera a km zero, mettendo in evidenza la necessità di difendere la libertà di scelta alimentare dei consumatori e promuovere la qualità e la sicurezza alimentare” – ha dichiarato il consigliere Galateo, rappresentante altoatesino di Giorgia Meloni.

L’europarlamentare Sergio Berlato ha aggiunto: “Siamo qui per sostenere l’agricoltura locale sulla strada tracciata dal ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Dobbiamo difendere la libertà di scelta alimentare dei consumatori e promuovere la qualità e la sicurezza alimentare. Dobbiamo lavorare insieme per preservare la biodiversità e la sicurezza alimentare”.

Galateo ha presentato un ordine del giorno che andrà in aula la prossima sessione del Consiglio Provinciale, con l’obiettivo di supportare la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico e promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema. Il documento prevede anche il sostegno all’iniziativa legislativa del Governo per vietare la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici.

I due politici hanno enfatizzato l’importanza della sovranità alimentare e forestale, con Galateo che ha ribadito la necessità di proteggere e promuovere prodotti biologici e naturali, come l’eccellenza della filiera altoatesina e italiana. Ha sollecitato la giunta provinciale a prendere una posizione chiara a favore delle aziende locali e dei prodotti alimentari a km zero.

Nel corso della conferenza stampa, Berlato, presidente dell’Associazione per la Cultura Rurale, ha affrontato anche la questione dei grandi predatori, chiedendo soluzioni pratiche e non ideologiche, escludendo posizioni estremiste. Ha sottolineato l’importanza di proteggere la fauna selvatica, pur riconoscendo le sfide che i grandi predatori pongono all’agricoltura e alla sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree rurali.

In conclusione, Berlato e Galateo hanno invitato tutti a sostenere la produzione locale e il Made in Italy nel settore agroalimentare, enfatizzando la necessità di promuovere prodotti naturali e locali per garantire la diversità e la sicurezza alimentare. Hanno esortato la giunta provinciale a difendere gli interessi delle aziende locali e dei produttori alimentari a km zero piuttosto che quelli delle multinazionali del cibo sintetico.

