GALATEO (FDI) * BOLZANO: « VIA DEL RONCO – GARAGE INAIL ALLAGATI, TUTELARE LA SICUREZZA E CONDURRE I SENZATETTO NELLE STRUTTURE DESTINATE »

Sabato scorso, 24 giugno, si è verificato un allagamento nei garage affittati dall’Inail situati in via del Ronco a Bolzano. Grazie alla segnalazione di alcuni attenti cittadini, che hanno documentato l’accaduto attraverso fotografie, siamo stati in grado di prendere visione della situazione in maniera precisa.

“È con rammarico che dobbiamo constatare che la causa dell’allagamento sia da attribuire all’utilizzo improprio dell’idrante da parte di persone senzatetto che lo hanno utilizzato per lavarsi. La presenza di “bagno schiuma” rinvenuto dalla Polizia che è intervenuta sul luogo, è una prova inequivocabile del fatto” – ha esordito il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

Per garantire la sicurezza e limitare i danni, i vigili del fuoco permanenti hanno prontamente adottato le misure necessarie, chiudendo temporaneamente l’idrante. “Questa situazione solleva delle preoccupazioni per il futuro. Questa volta a causare dei danni è stata dell’acqua, ma nulla esclude che in futuro possano verificarsi anche degli episodi incendiari” – ha aggiunto il consigliere Galateo.

“E’ fondamentale che la Provincia di Bolzano, l’Inail e il Comune si coordino per trovare una soluzione tempestiva e definitiva che tenga conto sia della tutela della sicurezza dei cittadini che del rispetto delle norme e delle regole che governano l’utilizzo degli impianti pubblici. I senzatetto che hanno trovato riparo all’interno dei garage dovrebbero quindi essere condotti nelle apposite strutture che il Comune di Bolzano mette loro a disposizione” – ha concluso il rappresentante di Giorgia Meloni.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia