GALATEO (FDI) * BOLZANO – INCONTRO CON ZENORINI (LEGA): «LEGAME SALDO, TRA LE DUE ANIME DEL CENTRODESTRA DI GOVERNO»

16.32 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bolzano, vertice FdI-Lega, Galateo: “Legame saldo tra le due anime del centrodestra di governo”. Proficuo incontro questa mattina a Bolzano tra il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Galateo, e il segretario altoatesino della Lega, Paolo Zenorini. Il vertice ha avuto come obiettivo il rafforzamento della collaborazione all’interno della maggioranza provinciale e la pianificazione dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare le comunali di maggio a Bolzano, Merano e nei principali centri del territorio.

Il colloquio ha rappresentato un momento chiave per consolidare il legame tra le due forze politiche e fare il punto sui rapporti interni alla coalizione, evidenziando una forte convergenza sui principali temi di governo e un impegno condiviso verso un progetto unitario per l’Alto Adige. “Il rapporto tra Fratelli d’Italia e Lega è più che mai saldo e ben radicato. Siamo uniti da un progetto comune e da una visione condivisa per il futuro dell’Alto Adige” – ha dichiarato Galateo, sottolineando l’importanza della sinergia politica e della coesione tra le due forze per rispondere con efficacia alle esigenze del territorio.

Il segretario della Lega Zenorini ha ribadito il valore di questa alleanza, affermando: “Quella tra FdI e Lega non è solo un’intesa politica, ma una collaborazione fondata su obiettivi concreti e sul desiderio di costruire un’Alto Adige più forte. È un legame che cresce giorno dopo giorno, alimentato dalla fiducia reciproca e dalla volontà di rappresentare al meglio i nostri cittadini.”

‘Il nostro è un percorso solido e orientato al futuro, guidato dall’impegno comune per un Alto Adige più unito e capace di affrontare con determinazione le sfide che ci attendono” – la chiosa all’unisono di Galateo e Zenorini.