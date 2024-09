GALATEO (FDI) * BOLZANO IN BICI: «CHIUSURA STRADE, SIANO PREVISTE DEROGHE PER CHI DEVE LAVORARE NEI GIORNI FESTIVI»

20.00 - giovedì 12 settembre 2024

Bolzano in Bici, chiusura delle strade, Galateo: siano previste deroghe per chi deve lavorare anche nei giorni festivi. Il Vicepresidente della Provincia e Assessore allo Sviluppo Economico, Marco Galateo, ha inviato una richiesta al Sindaco Renzo Caramaschi e agli Assessori del Comune di Bolzano in merito alla manifestazione “Bolzano in Bici”, prevista per domenica 22 settembre.

Pur riconoscendo il valore e l’importanza dell’evento, sia per la sensibilizzazione ambientale che per la partecipazione attiva della cittadinanza e delle istituzioni, Galateo ha espresso preoccupazione per l’assenza di deroghe alla circolazione previste durante l’orario della manifestazione, dalle 9:30 alle 16:30.

“Bolzano in Bici – scrive Galateo nella sua missiva – è un’iniziativa di grande valore, che merita tutto il supporto possibile per promuovere la mobilità sostenibile e la sensibilizzazione ambientale. Tuttavia, ci sono categorie di lavoratori, impegnati anche nei giorni festivi, che non possono permettersi di restare bloccati e che svolgono servizi essenziali per la collettività. Pertanto, ritengo opportuno considerare la decisione, proponendo di concedere deroghe, valutandone la necessità, per permettere a questi lavoratori di svolgere le loro mansioni senza ostacoli.

“È fondamentale garantire che chi deve lavorare per il bene della comunità possa continuare a farlo anche durante manifestazioni come questa” – ha aggiunto il vicepresidente della Provincia che in attesa di un risconto si è dichiarato “disponibile a ulteriori confronti e valutazioni in merito.”