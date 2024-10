GALATEO (FDI) * BOLZANO – ATTI VANDALICI: «STRAPPATI I NOSTRI MANIFESTI, RESPINGO QUESTI TENTATIVI DI INTIMIDAZIONE»

16.22 - mercoledì 16 ottobre 2024

Manifesti strappati, Galateo (FdI): atti inaccettabili di certa sinistra priva di argomenti*. Nelle ultime ore a Bolzano, qualcuno ha pensato bene di strappare i manifesti di Fratelli d’Italia. Questi gesti barbari non sono solo un vile attacco al nostro movimento, ma scuotono le fondamenta stesse del pluralismo e della libertà di parola, pilastri su cui si regge ogni società che si dica democratica. Questi vandali hanno scambiato il confronto civile con atti di bruta violenza, privando i cittadini di Bolzano di un dibattito politico aperto e illuminato.

Come presidente provinciale del movimento di Giorgia Meloni, respingo con vigore questi tentativi di intimidazione, ribadendo il nostro saldo impegno a non piegarci di fronte a tattiche da teppisti. È lampante che certa sinistra, priva di argomentazioni valide, si getti nella mischia della distruzione per cercare di ammutolirci.

Ma noi non ci stiamo! Fratelli d’Italia risponde a questi atti con un rinnovato spirito di combattività e determinazione, raddoppiando gli sforzi nel promuovere un dialogo costruttivo e nel lavorare incessantemente a favore dei cittadini. Non ci faremo intimorire da chi tenta di soffocare il dibattito democratico; continueremo a portare avanti le nostre idee con rispetto per tutti.

Siamo certi che le autorità agiranno prontamente per identificare e punire i colpevoli di questi atti disonorevoli. Invitiamo anche tutti i cittadini di Bolzano, indipendentemente dalle loro ideologie, a unirsi a noi nel condannare questi attacchi alla democrazia.

Non ci arrendiamo. Avanziamo con coraggio e fiducia, perché crediamo fermamente nel valore del dialogo e del confronto democratico. Resistiamo uniti contro gli attacchi alla libertà di espressione e continuiamo la nostra lotta per una Bolzano migliore. Non passeranno!

Marco Galateo

Presidente provinciale

Fratelli d’Italia