GALATEO (FDI) * ALTO ADIGE – FOIBE: «LA MEMORIA NON SI TOCCA, NESSUNO PUÒ DECIDERE CHI PUÒ COMMEMORARE E CHI NO»

Chi pensa di avere il diritto di stabilire chi può o non può partecipare a una manifestazione regolarmente autorizzata dimostra solo una cosa: una visione della democrazia a senso unico, dove la libertà vale solo per alcuni e viene negata agli altri. L’ANPI e chi si arroga il diritto di giudicare la commemorazione del 10 Febbraio facciano prima i conti con il proprio passato, condannando con coerenza tutti i regimi totalitari, dal fascismo al nazismo fino al comunismo. Ma anche le recenti manifestazioni non autorizzate organizzate da ambienti anarchici e gli atti di vandalismo dei luoghi della memoria. Solo allora potranno dare lezioni di morale.

Il corteo di lunedì scorso non aveva alcuna connotazione nostalgica e non c’e’ stato alcun saluto romano o altri simboli di aree politiche particolari. L’Anpi, la smetta di evocare fantasmi del passato da cui noi per primi abbiamo preso le distanze. Facciano altrettanto anche loro.

La libertà di espressione e di memoria deve valere per tutti, senza che qualcuno si erga a censore stabilendo quali tragedie della storia siano degne di essere ricordate e quali no. Ricordiamo che la Provincia garantisce all’ANPI lauti contributi pubblici nel settore della cultura, nel rispetto del principio della pluralità. Se però questi fondi vengono usati per fare politica anziché cultura, siamo di fronte a un problema serio: i regolamenti in vigore non prevedono che il denaro pubblico venga utilizzato per fini ideologici e divisivi.

Ci aspettiamo coerenza e rispetto: la memoria non si censura, la libertà non si seleziona a piacimento. E visto che si pretende di giudicare il 10 Febbraio, chiediamo che con la stessa fermezza si prendano le distanze da chi continua a commemorare personaggi legati al terrorismo locale. Perché la verità non può essere piegata a convenienza.

Marco Galateo