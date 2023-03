“FUTURI COMUNI“ * SOCIAL O TERRITORIO: « COME SI VINCONO LE ELEZIONI?” SERATA DI FORMAZIONE POLITICA CON GIOVANNI DIAMANTI, A TRENTO (7/3 – 20.30) »

10.18 - venerdì 3 marzo 2023

“SOCIAL O TERRITORIO: COME SI VINCONO LE ELEZIONI?” SERATA DI FORMAZIONE POLITICA CON GIOVANNI DIAMANTI.

In arrivo il primo appuntamento dedicato alla formazione politica promosso dall’Associazione Futuri Comuni. Martedì 7 marzo ore 20.30 presso l’Auditorium di Via Giusti 35 si terrà il primo appuntamento di formazione politica promosso dall’Associazione Futuri Comuni con la partecipazione di Giovanni Diamanti. La serata è aperta a tutta la cittadinanza.

Diamanti, co-fondatore di Youtrend/Quorum, analista politico, spin doctor e scrittore, terrà una masterclass in comunicazione politica. Spunto per questa lezione è il libro scritto dallo stesso Diamanti “I Segreti dell’Urna. Storie, strategie e passi falsi delle campagne elettorali”, frutto della sua pluriennale esperienza maturata sul campo come spin doctor per le campagne elettorali di Beppe Sala, Roberto Gualtieri e Damiano Tommasi.

Il titolo della serata, “Social o territorio: come si vincono le elezioni?” aiuterà a comprendere la struttura di una campagna elettorale nelle sue dinamiche e nei suoi segreti. Importante sarà la riflessione sull’attuale valore dei social network, cercando di capire se per impostare una campagna valgano di più i mezzi digitali o un percorso sul territorio.

Questo percorso è molto importante per Futuri Comuni perché crediamo nella formazione dei “Futuri amministratori” del nostro territorio, per creare competenze e soft skills per amministrare il Trentino del futuro. La serata di formazione è aperta a tutti gli interessati.