FUTURI COMUNI * NOMINE DIRETTIVO: «PRESIDENTE ALFONSO PASCUCCI, VICE ALESSANDRA PASTORE»

10.45 - martedì 24 settembre 2024

L’associazione Futuri Comuni ha rinnovato il nuovo Direttivo che a sua volta nella riunione di insediamento ha nominato il Presidente il Vice Presidente e attribuito le deleghe.

Il direttivo all’unanimità ha individuato il nuovo Presidente, l’Avvocato Alfonso Pascucci, di Trento. A supportare il Presidente, come Vice Presidente, è stata nominata Alessandra Pastore una delle fondatrici dell’ associazione. Il nuovo Direttivo, rappresentativo di mondi e diversi territori, guiderà l’associazione verso una fase di espansione e rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica nei comuni trentini rafforzando la cultura europeista liberale e riformista .

Il nuovo Direttivo è costituito da persone con competenze diverse a cui sono state affidate specifiche deleghe territoriali e organizzative:

Nicola Filippi con delega a Rovereto, si occuperà di coordinare le iniziative locali e coordinerà il gruppo degli iscritti della città Matteo Piccolotto in qualità di Tesoriere, avrà la responsabilità della gestione finanziaria e della sostenibilità economica delle attività dell’associazione. Ennio Pangrazzi con delega alle Valli del Noce e alla rete degli amministratori ha l’incarico di favorire la cooperazione tra gli amministratori locali e di promuovere progetti e iniziative nelle Valli del Noce. Alessandra Pastore Vice Presidente, contribuirà a sviluppare strategie per rendere i comuni più inclusivi e innovativi, facilitando il dialogo tra cittadini e amministrazioni.

Luigi Sequenzia con delega alla Vallagarina, sarà impegnato nel coordinamento dei progetti di crescita e innovazione nell’area della Vallagarina.

Laura Scalfi con delega all’organizzazione, sarà responsabile della pianificazione e della gestione interna, garantendo efficienza operativa e coesione strategica e insieme al Presidente e al responsabile della rete degli amministratori curerà i rapporti con associazioni e forze politiche.

Alain Satti con delega al territorio delle Giudicarie lavorerà per lo sviluppo e la valorizzazione di iniziative nelle valli delle Giudicarie.

L’Avv. Alfonso Pascucci , nuovo Presidente, ha dichiarato: “Sono grato ed onorato per la nomina odierna. Ci impegneremo tutti insieme, con serietà e trasparenza, per realizzare progetti che abbiano un impatto reale sul territorio, promuovendo una governance partecipativa e sostenibile.

Anche la Vice Presidente Alessandra Pastore ha espresso il suo entusiasmo: “È un onore ricoprire questo ruolo all’interno di un’associazione che fa della partecipazione civica e dello sviluppo locale i suoi punti cardine. Sono convinta che il nuovo Direttivo saprà tradurre le sfide in opportunità, dando impulso a progetti innovativi e inclusivi che rispondano concretamente alle esigenze delle nostre comunità. Lavoreremo per creare un ponte tra cittadini e amministratori, in modo che le decisioni siano realmente partecipate e condivise.”

Nella prossima riunione saranno individuati i responsabili tematici e deliberato il calendario delle attività della stagione autunnale . Il Nuovo direttivo ha inoltre espresso un corale ringraziamento al “Past President”, Luca Leoni che resterà invitato permanente, per il lavoro svolto con generosità passione e competenza.

FUTURI COMUNI