FUTURI COMUNI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « SOSTENIAMO LA CANDIDATURA DI VALDUGA, COME PRESIDENTE DELL’ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’ AUTONOMIA »

17.40 - domenica 19 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Futuri Comuni sostiene con convinzione la candidatura di Francesco Valduga come presidente dell’alleanza democratica per l’Autonomia.

Come associazione impegnata in una grande operazione di ascolto degli amministratori locali e della cittadinanza, riteniamo che Francesco Valduga sia la persona giusta per guidare l’alleanza democratica per l’Autonomia e rappresentare i valori e le speranze dei tanti trentini che chiedono buongoverno e un nuovo slancio per la nostra Provincia.

Francesco Valduga è un uomo di grande esperienza politica e amministrativa, con una profonda conoscenza delle problematiche locali e delle dinamiche del territorio. Ha dimostrato di essere un leader capace di tenere unita una coalizione ampia a Rovereto.

Con la stessa capacità riteniamo sarà in grado di costruire un progetto armonico che sappia coniugare i bisogni dei comuni periferici, spesso ai margini, con i grandi progetti che interesseranno il Trentino dei prossimi anni.

Inoltre, riteniamo che la candidatura di Francesco Valduga sia un’opportunità unica per il centrosinistra autonomista di costruire un progetto di governo del territorio in cui la parola autonomia torni ad essere la direttrice per la costruzione di un Trentino con una visione europea, capace di scelte coraggiose ed inclusive , convinti che la sua leadership possa portare a una maggiore coesione e solidarietà tra i cittadini, promuovendo un’agenda politica basata sulla giustizia sociale, l’equità e la sostenibilità.

Per tutte queste ragioni, Futuri Comuni sostiene con convinzione e responsabilità la candidatura di Francesco Valduga come presidente del centrosinistra autonomista. Siamo fiduciosi che la sua elezione rappresenterà un importante passo avanti per il nostro movimento e per la comunità nel suo insieme.

Non è questo il momento dei veti e delle contrapposizioni personalistiche è il momento di riportare in Trentino la capacità di governare con uno sguardo ampio e lungo.

*

Luca Leoni

Presidente Associazione Futuri Comuni